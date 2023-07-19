«الفرسان» يكسب فوجدوفاتس بـ «ثنائية السامبا»



مراد المصري (دبي)



فاز شباب الأهلي على فوجدوفاتس الصربي 2-صفر ودياً، ضمن المعسكر التدريبي لـ «الفرسان» في صربيا، استعداداً للموسم الجديد.

وجاء الانتصار بـ «لمسة برازيلية»، بعدما سجل بالا ويوري سيزار الهدفين في الشوط الأول من اللقاء، ليمنحا المدرب الصربي ماركو نيكوليتش الراحة حول إمكانية الاستعانة بأحد المقيمين في قائمة الفريق لتصفيات دوري أبطال آسيا، في حال عدم التعاقد مع اللاعب الأجنبي، قبل خوض المواجهة المقبلة أمام الوحدات الأردني 15 أغسطس المقبل، خصوصاً أن «المقيمين» في «الفرسان» يتميزون بتفوقهم على أجانب رئيسيين، وكان لهم دور كبير في قيادة الفريق لحصد لقب «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم الماضي.

واعتمد نيكوليتش على تشكيلتين خلال اللقاء، دفع في الشوط الأول بكل من ماجد ناصر، سعيد سليمان، بوجدان، وليد عباس، عبدالله النقبي، حارب عبدالله، عزيز جانيف، بالا، يحيى الغساني، يوري سيزار ومؤنس دبور.

فيما أشرك في الشوط الثاني كلاً من حسن حمزة، عبد العزيز هيكل، محمد مرزوق، رينان، يوسف جابر، كايو، عيد خميس، طارق أحمد، محمد جمعة، خالد الأصبحي وشيكنا دومبيا الذي انضم لمعسكر الفريق بعد نهاية مشاركته مع مالي في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة، وقاد منتخب بلاده للتأهل إلى الألعاب الأولمبية «باريس 2024».