منتخب «القوى البارالمبية» يعود بإنجاز «عالمية» باريس

دبي (الاتحاد)

حظيت بعثة المنتخب الوطني لأصحاب الهمم، باستقبال رائع، عقب عودتها إلى أرض الوطن، بعد الإنجاز الذي حققته في بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية «باريس 2023».

كان في استقبال البعثة، ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، وأعضاء اللجنة الدكتور عبد الرزّاق بني رشيد، وجمعة النعيمي.

وتمثلت بعثة فرسان الإرادة في البطل البارالمبي محمد الحمادي الحاصل على فضيتين في سباق الكراسي المتحركة 400 م و800 م، وذكرى الكعبي، نورة الكتبي، سارة الجنيبي، مريم الزيودي، مريم المطروشي، أحمد نواد، محمد الكعبي، بدر الحوسني، أحمد الحوسني، وإنصاف النعيمي، حيث عادوا بسلامة الله إلى أرض الوطن وفي سجلاتهم إنجاز جديد لرياضة أصحاب الهمم، وأرقام هي الأفضل في مسيرتهم خلال الموسم.

وبارك ذيبان سالم المهيري، الأمين العام، لكل من ساهم في هذا الإنجاز بداية من قيادتنا الرشيدة التي طالما سخرت كل الإمكانات لأصحاب الهمم والجهازين الإداري والفني، للحصول على ميداليتين فضيّتين في بطولة العالم لألعاب القوى ومن ثمّ التأهل المباشر لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» في سباقيّ 400 م و800 م.

وأكد المهيري أن أهميّة الإنجاز تكمن في حدوثه خلال بطولة على المستوى العالمي تحققت خلالها أرقاماً جديدة لكل اللاعبين واللاعبات.

وأضاف المهيري: «هذا الإنجاز يعني لنا الكثير قبيل انطلاق دورة الألعاب الآسيوية في الصين بمدينة هانجزو، وكذلك بطولات العالم المقبلة».

كما أكد ذيبان سالم المهيري أن ما حدث من نتائج، سواء الحصول على ميداليتين فضيتين أو الوصول إلى أرقام مؤهلة إلى دورة ألعاب «باريس 2024»، هو نتيجة إعداد اللاعبين بصورة جيدة عن طريق إقامة المعسكرات الداخلية والخارجية التي حققت الهدف الأساسي منها.

وأعرب الدكتور عبد الرزاق بني رشيد، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية، عن سعادته الغامرة وجميع أعضاء اللجنة باستقبال بعثة المنتخب الوطني لألعاب القوى نظراً لما حققه اللاعبون خلال بطولة العالم لألعاب القوى «باريس 2023»، ووصولهم لأرقام مؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، والتي نأمل خلال المشاركة فيها أن يكون لهؤلاء اللاعبين نصيب من الوصول إلى منصات التتويج.

وأوضح بني رشيد أن ما تحقق خلال بطولة العالم لألعاب القوى يؤكّد المكانة العالميّة المتميزة لرياضات أصحاب الهمم في دولة الإمارات.