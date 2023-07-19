«الجودو» يتسلم برنامج «ماستر المجر»



أبوظبي (الاتحاد)



تسلم منتخب الجودو جدول مباريات بطولة الماستر للجودو الكبرى، بالعاصمة المجرية بودابست، من 4 إلى 6 أغسطس المقبل، ويستعد لها المنتخب خلال معسكره الختامي حالياً في بلغاريا، بمشاركة جميع اللاعبين واللاعبات الذين يجهزهم الاتحاد للمشاركات القادمة، تحضيراً لبطولة أبوظبي جراند سلام للجودو في أكتوبر المقبل، وتقام ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للألعاب القتالية الذي ينظمه اتحاد الجودو.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة الماستر، بالتعاون مع الاتحاد الدولي، وقبل أسبوعين من موعد إغلاق باب التسجيل للمشاركة حسب اللائحة، موعد القرعة التي تُجرى بقاعة «باب لأزلوا» مكان إقامة البطولة في العاصمة المجرية 3 أغسطس المقبل عبر تقنية الفيديو، ويعقبها في اليوم التالي «ضربة البداية» بمنافسات الوزن الحفيف.

وتقدمت حتى الآن 54 دولة للمشاركة، بعد بدء العد التنازلي لترشيحات أولمبياد باريس لعام 2024، ومن بين الدول التي تخوض تحدي «ماستر بودابست» بجانب الإمارات منتخبات البحرين، والمغرب، والجزائر وتونس، وكشفت التسجيلات زيادة عدد اللاعبات على الرجال للمرة الأولى، وبلغ العدد 378 حتى الآن منهم 191 لاعبة و187 لاعباً.

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، على متابعة سير معسكر المنتخب الأول في صوفيا، والاطمئنان على شفاء المصابين، خلال اتصاله مع ناصر التميمي أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو رئيس البعثة، وحثهم على ضرورة التركيز خلال الفترة المتبقية، من اعتماد القائمة النهائية لأولمبياد باريس، على ضوء التصنيف النهائي لتحديد اللاعبات واللاعبين المتأهلين للمشاركة في دورة الألعاب الصيفية القادمة.