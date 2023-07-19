الخميس 20 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الهلال يشتري عقد «موهوب السامبا»

الهلال يشتري عقد «موهوب السامبا»
19 يوليو 2023 10:16

الرياض (د ب أ) 

توصل الهلال السعودي إلى اتفاق نهائي مع زينت سان بطرسبرج الروسي، لشراء عقد الجناح البرازيلي مالكوم فيلبي سيلفا دي أوليفيرا «25 عاماً».
ويلعب الموهوب البرازيلي في الوسط والجناحين، وكان اللاعب محط أنظار العالم عام 2018، عندما أصبح محوراً لصراع كبير بين روما الإيطالي وبرشلونة الإسباني، حين كان لاعباً في بوردو الفرنسي، ونجح «البارسا» في الظفر به في صفقة تجاوزت 40 مليون يورو. 

أخبار ذات صلة
ماثيوس يبحث عن كتابة التاريخ مع الشارقة
نيمار يعترف بـ «الود المفقود»!

وشارك مالكوم مع برشلونة في 24 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين، مع بقائه في أغلب المباريات احتياطياً لعثمان ديمبلي وفيلبي كوتينيو، ولا ينسى أنصار «الكاتالوني» العروض الرائعة لمالكوم أمام الريال في ذهاب كأس الملك، التي أرعب فيها جماهير الملكي بمهارته وسرعته.
وغادر مالكوم إلى روسيا موسم 2019 نظير 40 مليون يورو، إضافة إلى خمسة ملايين أخرى وفق اتفاقات خاصة، ليصبح رابع أغلى لاعب يبيعه برشلونة في تاريخه، واختير مالكوم للدفاع عن ألوان بلاده أكثر من مرة، ولعب فيها أساسياً مرتين فقط. 

وقدم الهلال عرضاً استثنائياً لشراء عقد الموهوب البرازيلي - لم يكشف عن قيمته - وتلقى موافقة النادي الروسي، ويخضع اللاعب لفحص طبي، قبل توقيع العقد النهائي، بحسب صحيفة «الرياضية» السعودية.

السعودية
الهلال السعودي
برشلونة
مالكوم فيليبي
البرازيل
آخر الأخبار
قرقاش: «الطائرة للناشئين» يعسكر في روسيا البيضاء
الرياضي
قرقاش: «الطائرة للناشئين» يعسكر في روسيا البيضاء
اليوم 21:00
طبيب يقيس ضغط الدم لمريض
دنيا
عقار جديد يحقق ثورة في علاج ارتفاع ضغط الدم
اليوم 20:59
«الإمبراطور» كامل العدد في النمسا
الرياضي
«الإمبراطور» كامل العدد في النمسا
اليوم 20:45
«الثقة للمعاقين» جاهز للمشاركة في «جائزة جواهر القاسمي»
الرياضي
«الثقة للمعاقين» جاهز للمشاركة في «جائزة جواهر القاسمي»
اليوم 20:30
خالد بن محمد بن زايد يستقبل لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للرياضات الشتوية
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يستقبل لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للرياضات الشتوية
اليوم 20:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©