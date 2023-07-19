«البايرن» يمزق الشباك بـ 27 هدفاً



ميونيخ (رويترز)

أخطأ روتاخ-إيجرن المنافس في الدرجة التاسعة، حين اعتقد أن منافسه بايرن ميونيخ سيستغل مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد، للتخلص فقط من حالة الاسترخاء، بعد استراحة طويلة، حيث مزق بطل ألمانيا فريق الهواة بنتيجة 27-صفر.

وجاءت المباراة ضمن معسكر تدريبي لبايرن ميونيخ في تيجرنسي، استعداداً للسفر في جولة خارجية آسيوية.

وقبل المباراة علت الابتسامة وجوه لاعبي روتاخ-إيجرن، خلال التقاط صورة جماعية للفريقين قبل اللقاء.

لكن سرعان ما اختفت هذه الابتسامة، عندما افتتح جمال موسيالا، الذي حسم اللقب للعملاق البافاري في المباراة الأخيرة للموسم الماضي، حين سجل هدفاً في الدقيقة 89، ليمنحه الفوز 2-1 على مضيفه كولن، ويخطف اللقب من بروسيا دورتموند، التسجيل في الدقيقة الثالثة.

وأنهى بايرن الشوط الأول متقدماً 18-صفر، قبل أن يستبدل المدرب توماس توخيل جميع تشكيلته في الشوط الثاني، لكن المباراة سارت في اتجاه واحد أيضاً.

وسجل موسيالا ومارسيل زابيتسر وماتيس تيل خمسة أهداف لكل منهم، بينما سجل سيرج جنابري ثلاثية، وهز 13 لاعباً مختلفاً الشباك.

وقال توخيل بعد المباراة: «قطعنا شوطاً طويلاً في الاستعدادات أكثر من فترات سابقة، نحصد ثمار العمل الشاق. الجميع بات مستعداً».

وأصبحت مواجهة روتاخ-إيجرن قبل أي موسم جديد، من التقاليد الراسخة لبايرن الذي فاز 23-صفر في 2019.

ونجح روتاخ-إيجرن في تسجيل هدفين في مباراة في 2018، قبل الخسارة بنتيجة 20-2.