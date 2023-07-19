ريتشاردسون.. «السقوط الأول»!



باريس (أ ف ب)

منيت العداءة الأميركية شاكاري ريتشاردسون بأول هزيمة لها في سباق 100 متر هذا الموسم، في لقاء دولي لألعاب القوى في المجر.

وحققت ريتشاردسون انطلاقة سيئة، في لقاء تشيكيسفيهرفار المجري الدولي، ولم تتمكن من اللحاق بعداءة سانت لوتشيا جوليان الفريد «مفاجأة الموسم» التي حلت في المركز الأول.

وسجلت الفريد 10.89 ثانية، مقابل 10.97 ثانية لريتشاردسون.

وكانت ريتشاردسون حققت نتيجة لافتة، عندما تغلبت الأحد على الجامايكية شيريكا جاكسون، أسرع امرأة في العالم هذا الموسم، في لقاء خورزوف البولندي، ضمن الدوري الماسي.

غابت ريتشاردسون عن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2021، بعد أن ثبت تناولها القنب، وفشلت أيضاً في التأهل لبطولة العالم في يوجين العام الماضي، خلال التجارب الأميركية، لكنها أظهرت مستوى عالياً هذا الموسم، وفازت باللقب الأميركي، خلال تجارب الشهر الماضي، لتصبح واحدة من المرشحات للفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لهذا العام في بودابست في أغسطس.

في المقابل، سجل البطل الأولمبي ستيفن جاردينر من باهاماس أسرع توقيت في سباق 400 متر هذا العام، مسجلاً 43.74 ثانية، متقدماً على الجامايكي روشين ماكدونالد الذي سجل 44.03 ثانية.