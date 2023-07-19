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الرياضي

فيليكس «حلم الطفولة» في «الزمن الصعب»!

فيليكس «حلم الطفولة» في «الزمن الصعب»!
19 يوليو 2023 11:00

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


لم يعد البرتغالي الشاب جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد، ضمن حسابات الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني في الموسم الجديد، نظراً لسوء العلاقة بينهما منذ الموسم المنتهي الذي أجبره فيه على قبول الإعارة إلى تشيلسي الإنجليزي لمدة 6 أشهر. 

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وازدادت العلاقة سوءاً، عندما عاد فيليكس إلى الفريق هذا الصيف، ووجد رقم قميصه رقم «7» انتقل إلى الفرنسي أنطوان جريزمان، لأنه كان قميصه بالأساس، قبل انتقاله القصير إلى برشلونة.
والأكثر من ذلك أن سيميوني أبعده عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، وتركه يتدرب مع فريق الشباب بالنادي، لحين تلقيه عرض شراء أو إعارته مجدداً.
وفاجأ فيليكس الجميع بتصريح أكد فيه أن برشلونة كان دائماً هو خياره الأول، وأنه كان يتمنى اللعب له، لأنه على حد قوله للصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات، يمثل حلم حياته منذ أن كان طفلاً صغيراً، وأضاف: إذا تحقق ذلك، سيكون بمثابة حلم تحول إلى حقيقة وواقع.
وتناولت الصحافة الإسبانية بالتعليق والتحقيق ما قاله فيليكس عن رغبته اللعب لـ «البارسا»، غير أن برشلونة، أو بمعنى أدق تشافي هيرنانديز، لم يصدر عنهما أي رد فعل أو اهتمام تجاه ما قاله النجم البرتغالي «30 مباراة دولية و5 أهداف». 

ولكن موقع «ياهو سبورت»، قال: ليس معنى ذلك عدم اقتناع تشافي بإمكانيات النجم الموهوب، وإنما السبب الحقيقي أن صفقة فيليكس تكلف برشلونة الكثير من المال، إذ أن «الأتليتي» لن يقبل أقل من 100 مليون يورو ثمناً لللاعب الذي اشتراه من بنفيكا البرتغالي مقابل 126 مليون يورو، والرقم لا يتناسب إطلاقاً مع الظروف المادية الصعبة التي يمر بها «الكتالوني»، والتي تجعله يفضل الحصول على خدمات لاعبين «مجاناً» في نهاية عقودهم، أما فيليكس فينتهي عقده مع «الأتليتي» في «صيف 2027»، إلى جانب صغر سنه «23عاماً»، ما يجعل سعره مرتفعاً.
بدأ جواو فيليكس المولود في 10 نوفمبر 1999، مرحلة الشباب في بورتو من 2008 إلى 2015، وانتقل في مسيرته الاحترافية إلى بنفيكا عام 2016، وبعدها وقع لأتلتيكو مدريد عام 2019، وينتهي عقده في 2026.
ولعب فيليكس لمنتخبات الشباب تحت 18 و19و21 سنة، وتم تصعيده إلى المنتخب الأول في 2019.

الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
برشلونة
جواو فيليكس
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