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إنتر ميامي يجمع «الأصدقاء الثلاثة»

إنتر ميامي يجمع «الأصدقاء الثلاثة»
19 يوليو 2023 09:38

(أ ف ب)

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أعلن مالك نادي إنتر ميامي خورخي ماس، بأن الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا انضم إلى زميليه السابقين في برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وسيرجيو بوسكيتس، في صفوف الفريق.
وقال ماس بعد حضوره الحصة التدريبية الرسمية الأولى لميسي «وقع جوردي ألبا عقده» مشيراً إلى أن إنتر ميامي سيضم لاعبين جدداً في الأسابيع المقبلة.
وكان ألبا الاسباني الدولي سابقاً من دون أي نادٍ منذ انتهاء عقده مع برشلونة في 30 يونيو الماضي.
وانضم ألبا «34 عاماً» إلى برشلونة قادماً من فالنسيا عام 2012، وأحرز في صفوفه الدوري الإسباني ست مرات ودوري الأبطال مرة واحدة، من بين 19 لقباً أحرزها النادي خلال تواجده في صفوفه.
أما أفضل موسم له في صفوف برشلونة، فكان عام 2015، عندما أحرز الثلاثية «الدوري والكأس ودوري الأبطال» بقيادة المدرب لويس إنريكي.
وخسر ألبا مركزه الأساسي الموسم الماضي لمصلحة الشاب أليخاندرو بالدي، كما توج ألبا في صفوف منتخب إسبانيا بكأس أوروبا عام 2012.

 

إنتر ميامي
برشلونة
ليونيل ميسي
سيرجيو بوسكتس
جوردي ألبا
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