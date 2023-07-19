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الرياضي

راشفورد مع «الشياطين» إلى «صيف 2028»

راشفورد مع «الشياطين» إلى «صيف 2028»
19 يوليو 2023 09:24

 
مانشستر (أ ف ب) 

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وقّع المهاجم الإنجليزي الدولي ماركوس راشفورد عقداً جديداً لمدة خمس سنوات حتى عام 2028، مع ناديه مانشستر يونايتد، بحسب ما أعلن النادي الإنجليزي الشمالي العريق.
وكان راشفورد الذي ينتهي عقده الحالي في 30 يونيو عام 2024، تدرج في صفوف الفئات العمرية لـ «الشياطين الحمر»، قبل أن يخوض 359 مباراة في الفريق الأول سجل خلالها 123 هدفاً.
وقال راشفورد في بيان على الموقع الرسمي للنادي «انضممت لمانشستر يونايتد عندما كنت صبياً في السابعة من عمره وكان لدي حلم».
وأضاف «نفس الشغف والفخر والتصميم على النجاح لا يزال يدفعني في كل مرة أتشرف فيها بارتداء القميص، ومررت بالفعل ببعض التجارب المدهشة في هذا النادي الرائع، ولكن لا يزال هناك الكثير لتحقيقه، وما زلت بلا هوادة مصمماً على إحراز المزيد من الألقاب في السنوات المقبلة».
وقال «بصفتي مشجعاً لـ «اليونايتد» طوال حياتي، أعرف المسؤولية التي تأتي مع تمثيل هذه الشعار، ويمكنني أن أؤكد لكم أنني سأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق في الوصول إلى المستوى الذي نحن قادرون عليه».
وكسر راشفورد حاجز الـ 30 هدفاً للمرة الأولى في مسيرته مع «اليونايتد» الموسم الماضي في مختلف المسابقات بقيادة المدرب الهولندي إريك تن هاج، حيث أحرز النادي كأس رابطة الأندية الإنجليزية منهياً ستة مواسم من الجفاف.
وعلق مدير كرة القدم في مانشستر يونايتد جون مورتو عن صفقة راشفورد الجديدة التي تنتهي في 30 يونيو 2028 «منذ انضمامه إلى أكاديميتنا قبل 18 عاماً، قام ماركوس بتجسيد ما يلزم للنجاح لاعباً في مانشستر يونايتد، إنه موهبة رائعة، لكنه أيضاً شخص متواضع ومتفان».

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
راشفورد
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