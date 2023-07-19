«الفيل» يرافق «الدون» في النصر



ليل (أ ف ب)

يدافع الإيفواري الدولي سيكو فوفانا قائد لنس الفرنسي عن ألوان النصر السعودي الموسم المقبل كما أعلن الناديان رسمياً على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون الكشف عن قيمة العقد أو مدته.

وكتب النصر الذي يضم في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على حسابه على تويتر «سيكو هنا»، ليؤكد انضمام لاعب الوسط رسمياً الى صفوفه.

وبث النصر فيديو للاعب قال من خلاله «أنا هنا.. لأجري، لأقطع، لأنقذ، لأصنع، لأسجل، لأفوز، لأفعل كل شيء من أجل هذا الشعار».

في المقابل نشر فوفانا شريطاً مصوراً توجه فيه إلى أنصار لنس بقوله «أغادركم مع شعوري بأني قمت بعملي على أفضل وجه».

أما لنس فقال في بيان «عروض سيكو فوفانا ستبقى إلى الأبد في قلوب جميع أنصار النادي»، مشيراً إلى أن اللاعب الذي خاض في صفوفه 112 مباراة سجل خلالها 21 هدفاً.

وبدأ النصر مفاوضاته مع فوفانا وناديه قبل نحو ثلاثة أسابيع، وتمت موافقة جميع الأطراف، إلا أن الصفقة توقفت، قبل أن تستكمل في الساعات الماضية.

ويعتبر النصر، المحطة السادسة للاعب، في مسيرته الاحترافية التي بدأها مع مانشستر سيتي وفولهام الإنجليزيين، وباستيا الفرنسي وأودينيزي الإيطالي، وأخيراً لنس.

وبالإضافة إلى تواجد رونالدو في صفوف النصر، يضم فريق العاصمة السعودية أيضاً كلاً من الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، ولاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.