الخميس 20 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الفيل» يرافق «الدون» في النصر

«الفيل» يرافق «الدون» في النصر
19 يوليو 2023 09:16

 
ليل (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
السعودية تعلن بدء استقبال المعتمرين من خارج المملكة
محمد بن راشد يرأس وفد دولة الإمارات في اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى

يدافع الإيفواري الدولي سيكو فوفانا قائد لنس الفرنسي عن ألوان النصر السعودي الموسم المقبل كما أعلن الناديان رسمياً على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون الكشف عن قيمة العقد أو مدته.
وكتب النصر الذي يضم في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على حسابه على تويتر «سيكو هنا»، ليؤكد انضمام لاعب الوسط رسمياً الى صفوفه.
وبث النصر فيديو للاعب قال من خلاله «أنا هنا.. لأجري، لأقطع، لأنقذ، لأصنع، لأسجل، لأفوز، لأفعل كل شيء من أجل هذا الشعار».
في المقابل نشر فوفانا شريطاً مصوراً توجه فيه إلى أنصار لنس بقوله «أغادركم مع شعوري بأني قمت بعملي على أفضل وجه».
أما لنس فقال في بيان «عروض سيكو فوفانا ستبقى إلى الأبد في قلوب جميع أنصار النادي»، مشيراً إلى أن اللاعب الذي خاض في صفوفه 112 مباراة سجل خلالها 21 هدفاً.
وبدأ النصر مفاوضاته مع فوفانا وناديه قبل نحو ثلاثة أسابيع، وتمت موافقة جميع الأطراف، إلا أن الصفقة توقفت، قبل أن تستكمل في الساعات الماضية.
ويعتبر النصر، المحطة السادسة للاعب، في مسيرته الاحترافية التي بدأها مع مانشستر سيتي وفولهام الإنجليزيين، وباستيا الفرنسي وأودينيزي الإيطالي، وأخيراً لنس.
وبالإضافة إلى تواجد رونالدو في صفوف النصر، يضم فريق العاصمة السعودية أيضاً كلاً من الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، ولاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

السعودية
النصر
كريستيانو رونالدو
آخر الأخبار
قرقاش: «الطائرة للناشئين» يعسكر في روسيا البيضاء
الرياضي
قرقاش: «الطائرة للناشئين» يعسكر في روسيا البيضاء
اليوم 21:00
طبيب يقيس ضغط الدم لمريض
دنيا
عقار جديد يحقق ثورة في علاج ارتفاع ضغط الدم
اليوم 20:59
«الإمبراطور» كامل العدد في النمسا
الرياضي
«الإمبراطور» كامل العدد في النمسا
اليوم 20:45
«الثقة للمعاقين» جاهز للمشاركة في «جائزة جواهر القاسمي»
الرياضي
«الثقة للمعاقين» جاهز للمشاركة في «جائزة جواهر القاسمي»
اليوم 20:30
خالد بن محمد بن زايد يستقبل لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للرياضات الشتوية
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يستقبل لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للرياضات الشتوية
اليوم 20:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©