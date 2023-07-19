سان جيرمان ومبابي.. «سياسة التجاهل»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



في أول جلسة تدريب جماعية لباريس سان جيرمان، بقيادة الإسباني لويس إنريكي المدير الفني الجديد، حرص ناصر الخليفي رئيس النادي على الحضور والحديث أمام المجموعة عن أهمية النادي، ورحب بالوافدين الجدد «ميلان سكرينيار وماركو أسينسيو ومانويل أوجارتي ولوكاس هيرنانديز وكان -إن لي»، ولكنه لم يعقد أي اجتماع خاص مع كيليان مبابي، ولم يتبادل معه أي حديث.

وذكرت صحيفة «ليكيب» أن رئيس سان جيرمان وجه عدة رسائل، فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، قبل بدء الموسم الجديد 2023-2024، وقالت إن «الباريسي» أراد في أول جلسة تدريب جماعية كاملة أن يركز الحديث على المجموعة وأهميتها، وليس على مستقبل لاعب أو آخر، في إشارة إلى تجاهل الحديث تماماً عن مبابي.

وأشاد الخليفي بمركز التدريب الجديد للفريق في «بوسي»، كما ركز على قيمة النادي بوصفه مؤسسة رياضية حديثة، أمام جميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني، مشيراً إلى أن هناك طريقة جديدة أكثر حزماً وحسماً في التعامل داخل النادي مع الجميع، بعد أن تم توفير كل الوسائل الحديثة والأجهزة المتطورة في العملية التدريبية، وإنه لن يتسامح مع أي خروج عن النص.

وذكّر الجميع بالعقوبة التي وقعها النادي على الأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما سافر من دون إذن إلى السعودية، وأيضاً الإنذار الذي وجهه إلى كيليان مبابي من أجل تحديد موقفه، أما بالموافقة على تمديد عقده، أوالرحيل هذا الصيف.

وقالت «ليكيب» إن رسالة الخليفي كانت واضحة تماماً، ومفادها أنه ليس هناك أحد فوق النادي، وأن النادي أصبح لديه الآن مركز تدريب جديد على أعلى مستوى، ويضم منشآت استثنائية تفتح الشهية للعمل الجاد والتطور، بحيث لم يعد هناك أي عذر لعدم تقديم اللاعبين أقصى جهدهم، سواء في التدريبات أو المباريات.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن تولي إنريكي مهمة القيادة الفنية للفريق، تذهب في الاتجاه نفسه، إذ إنه وعد بتقديم كرة هجومية طموحة.

وبعد أن قدم سان جيرمان إنذاراً نهائياً لمبابي، لم يغير النادي موقفه المتمثل في خيارين لا ثالث لهما، إما أن يقبل مبابي تمديد عقده، أو يتم بيعه خلال «الميركاتو الصيفي» الحالي، وبذلك أصبح 31 يوليو الجاري موعداً نهائياً للاستجابة لهذا الإنذار الأخير.