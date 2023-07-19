«صليبي» فوفانا يطعن قلب «البلوز»!



باريس (أ ف ب)

تعرض تشيلسي الإنجليزي لضربة قوية بإصابة مدافعه الفرنسي الدولي ويسلي فوفانا، وخضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى.

وقال النادي اللندني على موقعه الرسمي «خضع المدافع ويسلي فوفانا لعملية جراحية لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي».

وأضاف «سيبدأ ويسلي الآن عملية التعافي، وسيعمل مع القسم الطبي للنادي في كوبهام (مقر تدريبات تشلسي) خلال المرحلة المقبلة».

وكان تشيلسي أعلن قبل يومين أن فوفانا لن يكون ضمن لائحة من 29 لاعباً تم اختيارهم لجولة النادي الى الولايات المتحدة استعداداً للموسم المقبل.

وعاش فوفانا «22 عاماً» موسم أول صعباً في صفوف تشيلسي، بعد انتقاله إليه قادماً من ليستر سيتي في صفقة بلغت 80 مليون يورو، حيث خاض 17 مباراة في الدوري الإنجليزي «اثنتان مع ليستر سيتي و15 مع تشيلسي»، بالإضافة إلى 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

وسيخوض فوفانا سباقاً ضد الساعة للعودة إلى الملاعب، علماً بأن إصابة في الرباط الصليبي غالباً ما تستدعي الغياب حوالي 6 أشهر عن الملاعب على الأقل، ما يعني إمكانية عودته الى الملاعب مطلع العام المقبل.

وكان فوفانا خاض أول مباراة رسمية له أساسياً في صفوف منتخب فرنسا في 16 يونيو 2023 ضد جبل طارق، بعد أن غاب عن اكثر من تجمع لمنتخب بلاده بداعي الأصابة.