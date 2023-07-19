الخميس 20 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«صليبي» فوفانا يطعن قلب «البلوز»!

«صليبي» فوفانا يطعن قلب «البلوز»!
19 يوليو 2023 09:06

 
باريس (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
قفزة مكسيكية.. الأرجنتين تحافظ على صدارة تصنيف الفيفا
«المدفعجية» يضرب شباك «نجوم أميركا»

تعرض تشيلسي الإنجليزي لضربة قوية بإصابة مدافعه الفرنسي الدولي ويسلي فوفانا، وخضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى.
وقال النادي اللندني على موقعه الرسمي «خضع المدافع ويسلي فوفانا لعملية جراحية لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي».
وأضاف «سيبدأ ويسلي الآن عملية التعافي، وسيعمل مع القسم الطبي للنادي في كوبهام (مقر تدريبات تشلسي) خلال المرحلة المقبلة».
وكان تشيلسي أعلن قبل يومين أن فوفانا لن يكون ضمن لائحة من 29 لاعباً تم اختيارهم لجولة النادي الى الولايات المتحدة استعداداً للموسم المقبل.
وعاش فوفانا «22 عاماً» موسم أول صعباً في صفوف تشيلسي، بعد انتقاله إليه قادماً من ليستر سيتي في صفقة بلغت 80 مليون يورو، حيث خاض 17 مباراة في الدوري الإنجليزي «اثنتان مع ليستر سيتي و15 مع تشيلسي»، بالإضافة إلى 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا.
وسيخوض فوفانا سباقاً ضد الساعة للعودة إلى الملاعب، علماً بأن إصابة في الرباط الصليبي غالباً ما تستدعي الغياب حوالي 6 أشهر عن الملاعب على الأقل، ما يعني إمكانية عودته الى الملاعب مطلع العام المقبل.
وكان فوفانا خاض أول مباراة رسمية له أساسياً في صفوف منتخب فرنسا في 16 يونيو 2023 ضد جبل طارق، بعد أن غاب عن اكثر من تجمع لمنتخب بلاده بداعي الأصابة.

الدوري الإنجليزي
تشيلسي
فرنسا
ليستر سيتي
آخر الأخبار
قرقاش: «الطائرة للناشئين» يعسكر في روسيا البيضاء
الرياضي
قرقاش: «الطائرة للناشئين» يعسكر في روسيا البيضاء
اليوم 21:00
طبيب يقيس ضغط الدم لمريض
دنيا
عقار جديد يحقق ثورة في علاج ارتفاع ضغط الدم
اليوم 20:59
«الإمبراطور» كامل العدد في النمسا
الرياضي
«الإمبراطور» كامل العدد في النمسا
اليوم 20:45
«الثقة للمعاقين» جاهز للمشاركة في «جائزة جواهر القاسمي»
الرياضي
«الثقة للمعاقين» جاهز للمشاركة في «جائزة جواهر القاسمي»
اليوم 20:30
خالد بن محمد بن زايد يستقبل لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للرياضات الشتوية
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يستقبل لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للرياضات الشتوية
اليوم 20:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©