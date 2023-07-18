الشارقة يكسب «التجربة الرومانية»

علي معالي (دبي)

حقق الشارقة فوزه الأول في معسكره الخارجي بالنمسا، استعداداً للموسم الجديد، بتغلبه على سكزيريدا أحد فرق الدرجة الثانية بالدوري الروماني بهدفين خلال 33 دقيقة، سجلهما سالم صالح، وسبق أن تعادل «الملك» في التجربة الأولى مع ميزوكوفيد، أحد أندية الدوري الممتاز بالمجر1-1.

قاد الفريق كاتلين المدرب المساعد للمرة الثانية، لعدم وصول الروماني كوزمين أولاريو المدير الفني إلى معسكر «الملك» حتى الآن، كما لم يشارك «الثنائي» بيانيتش وفراس بالعربي لتجهيزهما جيداً، خاصة أن بالعربي تعرض للإصابة مع منتخب تونس، ويخضع حالياً لمرحلة «النقاهة»، وسيكون جاهزاً مع بيانيتش خلال أيام.

وعن المباراة أمام الفريق الروماني، حرص المدرب على اللعب بتشكيلتين مختلفتين، شارك في أول 45 دقيقة كل من عادل الحوسني في حراسة المرمى، بجانب عبدالله غانم، دايفيد كوستا، ماركوس ميلوني، الحسن صالح في الدفاع، وماجد سرور، علي طاهر، خالد باوزير في الوسط، وسالم صالح وباكو ألكاسير وسعيد الكعبي في الهجوم.

وقدم «الملك» أداءً قوياً، وترجم سيطرته إلى الهدف الأول في الدقيقة 13، بتوقيع سالم صالح الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني، دفع المدرب بخالد توحيد في الحراسة، وخالد الظنحاني، شاهين عبدالرحمن، سالم سلطان، عبدالعزيز الكعبي في الدفاع، وماجد راشد، ضاري فهد، كايو لوكاس في الوسط، وأليسون ماتيوس، مايد الكاس «خليفة سمبيج»، ولوان بيريرا في المقدمة، وواصل الشارقة سيطرته على أحداث اللقاء، والمحافظة على تقدمه بهدفين.