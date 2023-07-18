نيمار يعود إلى سان جيرمان خلال أيام

باريس (أ ف ب)

يعاود النجم البرازيلي نيمار تدريباته الجماعية مع باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الأسبوع الحالي بعد شفائه التام من عملية جراحية إثر إصابة في أربطة الكاحل تعرض لها في مطلع مارس الماضي وأبعدته عن الملاعب حتى نهاية الموسم كما أعلن نادي العاصمة الفرنسية.

وقال سان جيرمان في بيان: "بعد مشاركته في تدريبات فردية على أرضية الملعب الأسبوع الماضي، من المتوقع عودة نيمار إلى التدريبات الجماعية خلال الأسبوع الحالي.

في المقابل، كشف سان جيرمان أن ظهيره الأيسر البرتغالي نونو منديش تعرض لتمزق عضلي في العضلة الخلفية من ساقه اليمنى.

وكان منديش غاب عن نهاية الموسم الماضي بسبب إصابة في فخذه وتعرض لإصابته الجديدة خلال فترة الإجازة وليس خلال التمارين.

وأشار سان جيرمان إلى أن منديش سيتلقى العلاج في الأسابيع القليلة المقبلة، من دون الكف عن مدة غيابه عن الملاعب.