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«الإمبراطور» يكمل الإعداد في النمسا

«الإمبراطور» يكمل الإعداد في النمسا
18 يوليو 2023 21:00

 
دبي (الاتحاد)

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تتجه بعثة الوصل لكرة القدم إلى النمسا يوم الأربعاء، لبدء المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد، بعد نهاية المرحلة الأولى في سلوفينيا بنجاح.
والتحق بالمعسكر مؤخراً، المغربي سفيان بوفتيني، بعد الانتهاء من استخراج التأشيرات اللازمة، وعلي سالمين، بعد اجتياز الفحص الطبي الخاص في البرتغال، والتأكد من جاهزيته.
وتجدر الإشارة إلى أن «الإمبراطور» تمكن من الفوز في مستهل تجاربه، على ماتشفا شاباتس الصربي بهدف، أحرزه فابيو دي ليما، ضمن 4 مباريات مقررة لـ «فهود زعبيل» خلال المعسكر الخارجي الذي يستمر إلى 2 أغسطس المقبل.
من ناحيته، أكد عيسى علي مدير الفريق الأول، أنه يثق في إمكانات اللاعبين، الذين يعدون من أفضل العناصر على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن الفريق يعمل حالياً بجدية على استغلال فترة المعسكر للخروج بالاستفادة القصوى منه، وزيادة التجانس بين اللاعبين، خاصة المنضمين حديثاً نيكولاس خيمينيز، وأليكسيس بيريز، ودانيال بيدروزو، وكايو كانيدو، وهاريس سيفيروفيتش.
من جانبه، قال علي صالح إن المعسكر يسير جيداً، وتسوده أجواء إيجابية، مشيراً إلى أن الجميع يسعى لتطبيق تعليمات المدرب ميلوييفيتش خلال التدريبات للوصول بالفريق إلى المستوى الذي يطمح له الجميع.
وأعرب الحارس خالد السناني عن تفاؤله بالمرحلة القادمة للوصل، خاصة بعد التدعيمات القوية للفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية، وقال: الطموحات كبيرة، وهو شيء طبيعي نظراً للأسماء التي يضمها الوصل وتاريخ النادي العريق، لذا علينا أن نكون على قدر التوقعات.

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الوصل
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