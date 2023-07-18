35 مشاركاً في ورشة محاضري ومُقيّمي قضاة الملاعب

دبي (الاتحاد)

انطلقت مساء اليوم أولى ورش العمل الفنية لمُحاضري ومُقيّمي الحكام، التي تُنظمها لجنة الحكام في اتحاد الكرة، بمشاركة 35 مُحاضراً ومُقيّماً.

وتأتي هذه الورشة ضمن البرنامج الفني لإدارة الحكام استعداداً لمسابقات الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

وتشتمل محاور الورشة، التي تعقد على مدار ثلاثة أيام، محاضرات نظرية تتناول قانون اللعبة وتعديلاته الجديدة، وعرض مقاطع فيديو لأبرز الحالات التحكيمية التي رصدتها إدارة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال منافسات بطولة كأس العالم - قطر 2022.

كما يتم مناقشة تعديلات بسيطة أجرتها إدارة الحكام على تقرير مُقيّمي قضاة الملاعب، والتي ستنفذ في الموسم الكروي المقبل.

يقدم ويُشرف على محاضرات الورشة الفنية، لي بروبرت مدير إدارة الحكام، وعصام عبدالفتاح المدير الفني، وأحمد يعقوب المسؤول الفني لمُحاضري ومُقيّمي الحكام.