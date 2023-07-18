«الجو جيتسو» يحصد 4 ميداليات في بطولة العالم

أولان (الاتحاد)



افتتح منتخب الجو جيتسو برعاية «شركة مبادلة للاستثمار»، مشواره في بطولة العالم للجو جيتسو التي تقام منافساتها حالياً في العاصمة أولان باتور، وتستمر إلى 20 يوليو الجاري، بأداء قوي ونتائج طيبة، حيث نجح أبطال الإمارات في حصد 4 ميداليات، عبارة عن ذهبيتين، وفضية وبرونزية في اليوم الأول من مشاركتهم.

وتوجت بلقيس الهاشمي بأول ذهبية في تاريخها على صعيد منافسات السيدات «فئة الكبار» في بطولة العالم للجو جيتسو، وذلك بعد نجاحها في الفوز بذهبية وزن 45 كجم خلال نزالات اليوم.

كما حصد فيصل الكتبي ذهبية البطولة في فئة وزن 94 كجم، فيما نجح سعيد الكبيسي في تحقيق فضية وزن 85 كجم، وحققت عائشة الشامسي برونزية وزن 45 كجم.

وأشاد فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، ورئيس بعثة المنتخب الوطني في البطولة بالإنجاز الذي حققه اللاعبون واللاعبات، وحصدهم عدداً من الميداليات الملونة التي تدعو إلى التفاؤل بالحفاظ على اللقب، مشيراً إلى أن اللاعبين واللاعبات قدموا أداءً رائعاً، يستحق الإشادة، خصوصاً البطلة بلقيس الهاشمي التي حققت إنجازاً تاريخياً على مستوى فئة السيدات، بما يعكس نجاح استراتيجية الاتحاد في الكشف عن المواهب وتأهيل الأبطال والبطلات بأعلى معايير الجودة العالمية.

وقال: «بداية مبشرة لمنتخبنا الوطني في البطولة، ونحن متفائلون في قدرة لاعبينا على مواصلة التطور في الأداء خلال اليومين المقبلين، وأهنئ اللاعبين واللاعبات على اعتلائهم منصة التتويج وتحقيقهم لهذا الإنجاز عن جدارة واستحقاق، لاسيما في ظل التطور الهائل للمنتخبات المشاركة الطامحة بقوة لإحراز مراكز متقدمة في المنافسات».

وأضاف: «فخورون بهذا الجيل المتميز من الأبطال والبطلات، وواثقون من قدرتهم على استكمال مسيرة الإنجازات، ومما لا شك فيه أن تضحيات أبناء وبنات الوطن واجتهادهم في التدريبات تحت إشراف الجهازين الفني والإداري يمثل عاملاً حاسماً في اقترابنا خطوة إضافية نحو هدفنا في الحفاظ على القمة.



ذهبية جديدة للكتبي



ونجح البطل فيصل الكتبي في إضافة ذهبية جديدة إلى سجله الحافل بالألقاب، متفوقاً في كل النزالات التي خاضها أمس، وصولاً إلى النزال النهائي الذي كان شديد الندّية والحماس. وتمكّن الكتبي بفضل خبرته وتجربته الطويلة على البساط من حسم النزال في مواجهة واحد من أقوى المنافسين، ليؤكد مجدداً أن لاعبي الإمارات يمثلون الرقم الصعب في كل بطولة.

وقال الكتبي «أهدي هذا الإنجاز إلى دولة الإمارات قيادة وشعباً، وإلى أسرة اتحاد الجو جيتسو برئاسة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، وإلى كل من يقف معنا ويساندنا في رحلتنا نحو تحقيق الأهداف التي تسعد الوطن».

وأضاف: «ما زلنا في البدايات، وواثقون من قدرة زملائنا في المنتخب على تحقيق النتائج المرجوة، وتعزيز رصيد الإمارات من الميداليات، ولهم كل التوفيق».

بدورها قالت بلقيس الهاشمي بطلة العالم في وزن 45 كجم: «مشاعر الفرح لا توصف بتحقيق هذا الإنجاز الكبير، بعد انتظار سنوات، لقد عملت بجد خلال الفترة الماضية، وخلال المعسكر التدريبي في السويد، تحت إشراف المدرب رامون ليموس الذي يحفزنا على الدوام لاستنهاض طاقاتنا وتقديم الأفضل، وفخورة برفع علم الإمارات على منصة التتويج وعزف السلام الوطني، وتلك المشاعر من الفخر لا تقدّر بثمن».

استعدادات جادة



على صعيد آخر، تقام الأربعاء منافسات أوزان 62 كجم، و69 كجم، وفوق 94 كجم للرجال، وزنا 52 كجم، و57 كجم للسيدات، وتشهد مشاركة لاعبي ولاعبات المنتخب خالد الشحي، وخالد البلوشي، ومحمد السويدي، وسلطان جبر، وعمار الحوسني، وهزاع فرحان، وحصة الشامسي، وشمسة العامري، وهيا الجهوري.

وقال خالد الشحي الذي ينافس في فئة وزن 62 كجم: «نستخلص العبر من النزالات التي خاضها زملاؤنا اليوم، وسنكون على الموعد غداً لتعزيز إنجازات المنتخب من الميداليات، ونملك كل ما يلزم للمنافسة القوية والذهاب بعيداً، وأعيننا على اللقب».



