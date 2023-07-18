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ميلانيتش: «السماوي» يتطلع إلى بداية إيجابية

ميلانيتش: «السماوي» يتطلع إلى بداية إيجابية
18 يوليو 2023 15:35

 
أبوظبي (الاتحاد)


أكد السلوفيني ماركو ميلانيتش مدرب بني ياس، أن المعسكر الذي يقيمه الفريق حالياً في المجر يعد مثالياً من النواحي كافة، وسط معنويات مرتفعة للتحضير لانطلاق الموسم الجديد.
ويرى المدرب الذي تعاقد معه «السماوي» هذا الصيف، أن المعسكر يسير على أفضل ما يرام، وقال: جميع مقومات النجاح متوفرة، واللاعبون يقدمون أداءً رائعاً في التدريبات، وهم يتطلعون إلى بداية موسم بصورة إيجابية.
وأشار المدرب أنه متحمس للقاء جماهير بني ياس مع بداية الموسم، وقال: رسالتنا للجماهير، أننا نقوم بعمل رائع في معسكر المجر، والكل على أهبة الاستعداد لانطلاق منافسات الموسم الجديد.
ويخوض بني ياس المعسكر الذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع، بعدما سبق له إقامة تجمع داخلي في أبوظبي، حيث يركز المدرب على رفع اللياقة البدنية للاعبين، والوصول إلى الجاهزية الكاملة، إلى جانب تطبيق الخطط الفنية التي ينوي تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
ويشمل معسكر بني ياس في المجر إقامة 5 مباريات ودية، حيث شهدت المباراة الأولى خسارة الفريق أمام زلاتي المجري بهدف، وشارك فيها فهد الضنحاني في حراسة المرمى، والأجنبيان ساشا وجاستون سواريز، حيث يستمر «الثلاثي» في صفوف الفريق.
فيما يخوض الفريق ثاني مبارياته الودية مساء الأربعاء أمام فيسزبريم المجري.

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