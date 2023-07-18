«الصقور» يضم إسماعيل الحمادي

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الإمارات، التعاقد مع نجم المنتخب الوطني السابق إسماعيل الحمادي، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم، لتمثيل «الصقور» في الموسم المقبل، وحضر توقيع عقد اللاعب يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

ورحب هادف سيف مدير الفريق باللاعب، وتمنى له التوفيق مع زملائه في الفريق لتمثيل «الصقور» على أكمل وجه في دوري أدنوك للمحترفين، كما أشاد بإمكانات اللاعب وخبرته الكبيرة في الملاعب والتي ستكون إضافة للفريق.

بدوره، أعرب إسماعيل الحمادي عن أمله بأن يشكل إضافة لنادي الإمارات، وأن يحقق مع زملائه طموحات النادي، ويسعد جماهير الصقور التي تنتظر منه وزملائه المستوى المتميز الذي يليق بنادي الإمارات.

ومن المقرر أن يلتحق اللاعب بالفريق في معسكر تركيا غداً الأربعاء، للإعداد والجاهزية لخوض استحقاقات الموسم المقبل.