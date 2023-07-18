«الزعيم» يرفع معدل التدريبات في معسكر إسبانيا

معتز الشامي (دبي)



رفع الجهاز الفني للعين، بقيادة الهولندي ألفريد شرودر، «وتيرة» التدريبات البدنية والتكتيكية، في معسكر إسبانيا، والذي دخله الفريق مطلع يوليو الجاري، ويعمل بـ «تناغم» مع جهاز «الرديف»، الذي يقيم معسكره في مقر تجمع الفريق الأول، بهدف متابعة المواهب المرشحين لدخول تشكيلة «الزعيم» الأساسية، خلال الموسم المقبل، ويُعرف عن شرودر اهتمامه بتقديم المواهب، وتجهيز اللاعبين للمنافسة على جميع الجبهات.

ويهتم شرودر بالجوانب البدنية بصورة خاصة، حيث يمنح الفريق جرعة مكثفة، ويُخضع اللاعبين لاختبارات دورية خلال المعسكر، للوقوف على مدى استجابتهم للتدريبات، من حيث «الكتلة العضلية»، وغيرها من القياسات الطبية المتبعة في أحدث الأندية العالمية.

وخاض «البنفسج» الودية الأولى في الأسبوع الماضي، أمام أحد الفرق الإسبانية، انتهت لمصلحة العين 10-1، وسجل خلالها جميع اللاعبين الجدد، سواء الأجانب عمير أتزيلي، وكاكو، ومعهما إلى لابا كودجو وسفيان رحيمي وبعض لاعبي «الرديف».

وأشرك شرودر 22 لاعباً في «التجربة» التي شهدت تعرض بندر الأحبابي للإصابة بـ «كدمة»، غاب بسببها لمدة 3 أيام عن التدريبات الجماعية، لتنفيذ برنامج تأهيل، قبل عودته بصورة طبيعية إلى المران، فيما يواصل جوناتاس التأهيلي لدخول التدريبات الجماعية.

وعلى الجانب الآخر، لحق بارك يونج وو الكوري الجنوبي، الذي وقع للعين رسمياً، بعد اجتياز الكشف الطبي، بمعسكر بإسبانيا، وبدأ التدريبات بصورة طبيعية، من أجل منحه فرصة المشاركة في أي تجربة قادمة، حيث يخوض الفريق 3 وديات أخرى، قبل العودة إلى الدولة 29 يوليو الجاري.

من جانبه، أكد خالد عيسى حارس «الزعيم» جاهزية الفريق لخوض التحدي الموسم المقبل، ولفت إلى وجود حالة كبيرة من التركيز والجدية بين جميع اللاعبين، وتطرق إلى صعوبة ما حدث الموسم الماضي، من سوء توفيق أبعد العين عن منصات التتويج، رغم منافسته عليها جميعاً حتى «الرمق الأخير»، مشدداً على أن «البنفسج» عازم بكل قوة على الرد، ولكن في الملعب خلال الموسم الجديد.

وقال: «لقب الدوري الذي أحرزناه الموسم قبل الماضي، يعد الأصعب بالنسبة لنا، لأنه جاء بعد 3 سنوات من دون تتويج ببطولة، وهذا غير مقبول في العين، لأنه «قلعة كبيرة» ويجب عليه أن ينافس دائماً، ويقف على منصات التتويج كل موسم، كما أننا كنا نعاني ضغوط كبيرة وقتها، ومع استطعنا أن نتماسك، ونحقق المطلوب».

وأضاف: «ما حدث الموسم الماضي صعب أن ننساه، ويجب تعويضه في أسرع وقت، بالعمل والإصرار والعزيمة في الملعب».

وقال خالد عيسى: «ما حدث أثر فينا، وحتى الآن نفكر جميعاً في كيفية التعويض خلال الموسم الجديد، لذلك ترى جدية وإصراراً كبيراً، لأن يكون الموسم المقبل مختلفاً تماماً».

وأشاد خالد عيسى بجمهور العين، وقال إنهم «حالة خاصة»، كما أنهم وراء تألقي، صحيح حدث تراجع في مستواي ومعظم اللاعبين، وهو موسم للنسيان.