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175 فارساً وفارسة في المرحلة الثالثة لـ«قفز الحواجز الصيفي»

175 فارساً وفارسة في المرحلة الثالثة لـ«قفز الحواجز الصيفي»
18 يوليو 2023 15:30

أبوظبي (وام)
أسفرت نتائج المرحلة الثالثة من «الدوري الصيفي» لقفز الحواجز بأكاديمية «بوذيب»، عن فوز الفرسان مفتاح الظاهري، ومحمد فادي، ومحمد الخاطري، وجمعة الرميثي، ومحمد عويضة الكربي، وخالد الحمادي، ومحمد حمد الكربي، ومحمد أسامة بالأشواط من الأول إلى الثامن على الترتيب.
كما فاز الفارس عبد الله الكربي بالشوط الثالث المخصص للخيول الصغيرة، وذلك في الفعالية التي نظمتها أكاديمية بوذيب في صالة «سلطان الكبرى»، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.
وشهدت الفعالية 8 أشواط بإجمالي جوائز 65 ألف درهم، وأقيمت بمشاركة 175 فارساً وفارسة من الفئات العمرية المختلفة، على ارتفاعات وفئات مختلفة، للأطفال والمبتدئين، والخيول الصغيرة، بالإضافة لفئة المحترفين.
وأكد أحمد الجنيبي رئيس قسم التدريب في الأكاديمية، مدير البطولة، أن جولات الدوري الصيفي، أظهرت التطور الكبير في مستوى الفرسان والفارسات، مع تزايد أعداد المشاركين من الفئات العمرية المختلفة، بما يسهم في الارتقاء بقدراتهم، وتطوير مهاراتهم لمصلحة المنتخبات الوطنية.

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