قطع «خط» الملعب احتجاجاً على «الفار»!

مونتيفيديو(رويترز)

قطع فريق بينيارول من أوروجواي «خط» الملعب، في مباراته أمام بوسطن ريفر، بدوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم، اعتراضاً على إلغاء هدفين بواسطة حكم الفيديو المساعد في مباراة سابقة.

وقام العاملون في الملعب بقطع الخط داخل منطقة الجزاء، لإظهار غضب النادي، عقب الخسارة 1-صفر أمام دانوبيو قبل تسعة أيام، بعدما تدخل حكم الفيديو المساعد لإلغاء هدفين للفريق.

وقال إيناسيو روجليو رئيس بينيارول لبرنامج تلفزيوني محلي متهماً اتحاد أوروجواي ولجنة الحكام باستهداف النادي «قطعنا الخط لإخفاء الخطوط المرسومة من حكم الفيديو ضد بينيارول».

وفاز بينيارول 2-1 يوم الأحد الماضي، وسحب كل مسؤوليه من لجان اتحاد أوروجواي وطالب بإقالة لجنة الحكام.