أتلتيكو مدريد يُطلق تجربة المشاهدة بـ«الواقع الافتراضي»

مراد المصري (دبي)

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، عن نجاح تجربته الرائدة في مشاهدة الجماهير مباريات كرة القدم بنظام جديد كلياً، عبر مشروع الواقع الافتراضي المدعم بتقنية الجيل الخامس.

وأوضح النادي أن التجربة التي تم إجراؤها في آخر مباراتين في استاد سيفيتاس ميتروبوليتانو في الموسم الماضي، تبشر بنتائج إيجابية على القدرة على تطبيقها على نطاق أوسع، وذلك عبر مشروع تقنية الجيل الخامس متعدد الكاميرات، حيث تمكنت الجماهير من التوقف عند منطقة مخصصة لهم داخل الملعب، واستخدام الأجهزة اللوحية أو أحد أجهزة تقنية «ميتا كويست 3» للواقع الافتراضي المتنوعة للاستمتاع بتجربة مشاهدة بزوايا 360 درجة في الوقت الفعلي للمباراة.

يمكن للمستخدمين مشاهدة الأحداث من زوايا لم يكن بإمكان الجمهور الوصول إليها من قبل، مثل من خلف المرمى، مخرج نفق اللاعبين، منطقة الإعلام أو غرفة التحكم في الاستاد.

من الناحية الفنية، لم يكن من السهل تنفيذ مشروع الجيل الخامس والواقع الافتراضي، لأسباب ليس أقلها إن الصور يجب أن تكون في الوقت الفعلي ومتزامنة مع أصوات الاستاد، حيث تمت إقامة التجربة، ومع ذلك عمل محترفو مختبر أتليتي التقني مع الشريك التكنولوجي للنادي، للوصول إلى نقطة يستغرق فيها أقل من 500 ملي ثانية لإرسال الفيديو من كاميرات 360 درجة إلى السحابة والجهاز اللوحي أو سماعة الرأس، كل ذلك من خلال قوة اتصال الجيل الخامس.

وتعتبر جهود تحسين تجربة «يوم المباراة» للجماهير هو الهدف الأهم للنادي، وأمر أخذ به أتلتيكو مدريد على محمل الجد، باستخدام التكنولوجيا حيثما أمكن لتعزيز أي زيارة إلى الملعب، وعلى سبيل المثال، كان ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو منذ فترة طويلة أحد الملاعب التي تتمتع بأفضل اتصال في إسبانيا، حيث يمكن للجماهير استخدام هواتفهم المحمولة دون أي مشاكل عند حضور المباراة، ويتوافق مشروع تقنية الجيل الخامس متعدد الكاميرات مع هذا المفهوم.

وقال أليخاندرو أوجارريو، مدير مختبر أتليتي للتطوير التقني: أكثر ما يقدره مشجعو أتلتيكو هو منحهم حرية اختيار الطريقة التي يريدون مشاهدة المباراة. لقد كان الإصدار التجريبي من الجيل الخامس متعدد الكاميرات ناجحاً، ونحن نعمل بالفعل على الخطوات التالية.