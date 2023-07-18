«أفنان» تخوض تحدي «بري دونكسي» في فرنسا



عصام السيد (أبوظبي)



تخوض المهرة «أفنان» لياس لإدارة السباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، عصر الأربعاء، تحدي سباق بري دونكسي لجمعية مالكي الجنوب الغربي، بمضمار مونت دو مارسان الفرنسي.

وخصص السباق، البالغة جائزته 18 ألف يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، لمسافة 1600 متر، وتشارك فيه 13 مهرة، ويشرف على «أفنان» المدرب دي جوليمين، ويقودها الفارس كليمنت ميرلي.

وخاضت المهرة المنحدرة من نسل «ايه اف البحر» والفرس العالمية «مبروكة»، سباق بري فيدورا لمسافة 1600 متر، على مضمار تولوز، وحلت «خامسة» بفارق طول عن الفائزة «حليمة الشاهنية».

وينافس على اللقب «كيريرا دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف دي موريسون وقيادة أورتيز مندزابل، و«أي أي ترنك كونكي» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف توماس فورسي، وقيادة أنتوني كراستوس، و«نجفة» للشقب ريسنج، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز.

ويعد مضمار مونت دو مارسان أحد المعاقل الرئيسية لسباقات الخيول العربية الأصيلة في فرنسا، ويستضيف العديد من السباقات المصنفة، وسباقات كأس الوثبة ستاليونز.

الجدير بالذكر أن الخيول الناشئة لياس لإدارة سباقات الخيل، قد حققت أحدث انتصاراتها عبر المهرة «وهيبة» الفائزة بلقب كأس الوثبة بري سباهيس السابع، بمضمار مونتبان في العاصمة الفرنسية باريس.