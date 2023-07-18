استقبال «ذهبي» لأبطال الشطرنج العربي

دبي (الاتحاد)

حظيت بعثة منتخبنا الوطني للشطرنج باستقبال «ذهبي»، بعد العودة إلى البلاد، قادمة من الجزائر بعد المشاركة في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة، والتي حقق فيها المنتخب إنجازاً كبيراً بالفوز بـ5 ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتي الفرق للرجال والسيدات، والثنائية الذهبية للشطرنج السريع والخاطف اللتين أحرزهما الأستاذ الدولي الكبير بطلنا سالم عبدالرحمن، وفضية الشطرنج السريع للاعبة روضة السركال.

هذا الحصاد وضع منتخبنا في المركز الأول بالحصيلة الأكبر في الدورة على مستوى لعبة الأذكياء، وأيضاً تصدر الألعاب المشاركة في بعثة الإمارات، والتي حصدت 27 ميدالية بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات و16 برونزية.

وكان في استقبال البعثة، المهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، وتريم مطر تريم رئيس الاتحاد، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، وبطي العبدولي مدير قسم شؤون الاتحادات الرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية، وناصر بن عامر الأمين العام المساعد للاتحاد، وسلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومشعل آل بركت عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس الجهاز الفني، وسعود الكتبي عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة التسويق بالاتحاد.

وضمت البعثة 10 لاعبين ولاعبات، ومثل منتخب الرجال، سالم عبدالرحمن وعمر نعمان وعثمان موسى وعبدالرحمن الطاهر، وعمار السدراني، ومعهم المدرب التركي عزيز ميرت، والإداري عبدالكريم صالح آل علي، فيما ضم منتخب السيدات، اللاعبات وافية درويش وروضة السركال وأحلام راشد وعنود عيسى، وخلود الزرعوني عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة النسائية، لاعبة وإدارية ومعهن المدرب الكوبي والتر أرانسيبيا.

وأهدى تريم مطر تريم رئيس الاتحاد، الإنجاز إلى القيادة الرشيدة التي تقف وراء كل إنجازات الرياضة الإماراتية بكافة أشكال الدعم، مقدماً الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية على الدعم المستمر، معرباً عن سعادته بما حققه منتخبا الرجال والسيدات، مهنئاً اللاعبين واللاعبات على ما حققوه من ميداليات في الدورة العربية.

وأكد أن الشطرنج الإماراتي استطاع تأكيد مكانه في الصدارة على المستوى العربي، رغم أن الدورة لم تكن في أجندة بطولات الاتحاد للموسم الحالي وكانت المشاركة فيها في الأمتار الأخيرة.

وأضاف أن هذه الإنجازات تمثل مسؤولية كبيرة لمواصلة السير نحو منصات التتويج في كل البطولات التي يشارك فيها المنتخب، موجهاً الشكر إلى الأندية على تعاونها مع الاتحاد في تجهيز اللاعبين واللاعبات باعتبارهم الشريك الاستراتيجي لكل إنجازات الشطرنج الإماراتي.