فينجر: «المدفعجية» مؤهل لاصطياد «البريميرليج»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



أدخل أرسنال الإنجليزي تعديلات على قوام الفريق، بعقد 3 صفقات جيدة، تضم الألماني كاي هافرتز «24عاماً» مهاجم تشيلسي، والمدافع الهولندي يورين تيمبر «22 عاماً» لاعب أياكس، ولاعب الوسط الدفاعي الإنجليزي ديكلان رايس «24 عاماً» القادم من وستهام يونايتد.

وأصبح «المدفعجية» في وضع أفضل من الموسم المنتهي، ما يؤهله أكثر للقتال مجدداً، من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي «البريميرليج».

ولما كان المدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينجر آخر مدير فني يحقق مع أرسنال بطولة الدوري الإنجليزي، من دون أن يلقى هزيمة واحدة موسم 2003-2004، فإنه يرى أن أرسنال بهؤلاء النجوم الثلاثة الذين ضمهم هذا الصيف، يمكنه أن ينافس بقوة على لقب «البريميرليج» الذي ذهب إلى مانشستر سيتي في الموسم الماضي.

وقال فينجر، الذي يشغل حالياً منصب مدير قسم تطوير كرة القدم العالمية لدى الاتحاد الدولي «الفيفا»، إن ما فعله أرسنال استثمار جيد، وفي حديثه إلى شبكة «يوروسبورت» قال: أراها صفقات جيدة، لأنهم لاعبون اكتمل نضجهم الفني رغم صغر سنهم، ولأنهم شباب يمكنهم أن يستمروا في اللعب معاً لسنوات طويلة.

وقال فينجر: من المؤكد أن أرسنال سيتعرض لضغوط أكبر، بعد ما حدث في الموسم الماضي، ولكنه تعلم الدرس، وعليه أن يثبت أنه قادر على تحمل الضغوط الآن، ولو فعل «المدفعجية» ذلك سيفوز بـ «البريميرليج» بسهولة، وليس عندي أدنى شك في ذلك.

ويستطيع الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني بهذه الصفقات الجديدة التي ضمها هذا الصيف، أن يجد طريق النجاح الذي سلكه فينجر من قبل، لحصد لقب «البريميرليج».

وأعلن أرتيتا أسماء 27 لاعباً يشاركون في الجولة التي يقوم بها الفريق إلى الولايات المتحدة الأميركية، استعداداً للموسم الجديد، حيث يواجه هناك فريقاً من كل نجوم الدوري الأميركي، ثم يلعب أمام مانشستر يونايتد وبرشلونة وموناكو على التوالي.