أوباميانج على «أعتاب» مارسيليا



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن أوليمبيك مارسيليا الفرنسي استقر على أن يحصل على خدمات المهاجم الدولي الجابوني بيير - إيميريك أوباميانج لاعب تشيلسي، من أجل دعم هجومه بهداف صاحب خبرة كبيرة من قبل، خاصة في أرسنال وبرشلونة، بينما أمضى موسماً للنسيان مع «البلوز» الذي لم يشركه إلا نادراً في المباريات.

وأمام أوباميانج فرصة كبيرة لإثبات جدارته في استاد «فيلودروم» معقل مارسيليا، حيث اتفقت إدارة النادي الفرنسي مع اللاعب على مدة العقد «3سنوات» والراتب والإضافات الأخرى، ولم يبق إلا الحصول على موافقة تشيلسي على الصفقة، والأخير يطلب 6 ملايين يورو، ولكن ليس من المستبعد تخفيضها.

وأبدى الإسباني مارسيلينو المدير الفني الجديد لمارسيليا سعادته بالنجم الجابوني الهداف وأعرب عن أمله في أن تنتهي المفاوضات مع ناديه إلى اتفاق كامل.

وذكرت مصادر صحفية فرنسية وإنجليزية أن أوباميانج يبقى لاعباً من طراز عالمي في تقدير كل خبراء اللعبة، إذ أنه هداف بالفطرة وخبرته الطويلة ستكون داعماً كبيراً لمارسيليا.

غير أن موقع جول العالمي، تساءل عن تأثير وصول أوباميانج على وضع المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز، وما إذا كان ذلك يعني رحيله.

وقال الموقع إن مارسيليا قدم بالفعل عرضاً لتجديد عقد سانشيز، ولكن هذا الأخير تأخر في الرد على هذا العرض، ما قد يعني إنه يفضل الانفصال عن مارسيليا، بحثاً عن تحدٍ جديد في مكان آخر.

ولا يزال أوليمبيك مارسيليا يبحث عن مهاجم آخر أو اثنين من الآن، وحتى نهاية «الميركاتو الصيفي»، من أجل تحقيق المزيد من الدعم الهجوم.

وضم مارسيليا مؤخراً صفقتين جيدتين من أتلتيكو مدريد الإسباني، هما الفرنسي جيوفري كوندوجبيا «30عاماً» متوسط الميدان الدفاعي، والبرازيلي رينان لودي «25عاماً» ظهير أيسر «الأتليتي»، حيث دفع في الأول 8 ملايين يورو وللثاني 13 مليوناً.