سان جيرمان يتحرى عن «الديك العجوز»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لا يزال باريس سان جيرمان الفرنسي، يبحث عن حارس يمكنه منافسة الإيطالي جيانلويجي دوناروما، الحارس الأساسي الذي لم يكن مقنعاً للجميع في الموسم الماضي.

ولا تفكر إدارة سان جيرمان في الوقت نفسه، في إعادة الكوستاريكي كيلور نافاس الذي انتهت إعارته إلى نوتنجهام فورست الإنجليزي، وإنما يبحث عن إعارته مجدداً أو بيعه.

ولأن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني الجديد يبحث عن حارس «محنك» وصاحب خبرة كبيرة، ويجيد اللعب بقدميه «دوناروما لا يجيد اللعب إلا بقدمه اليمنى»، اتجهت أنظار سان جيرمان إلى المغربي ياسين بونو حارس إشبيلية الإسباني، غير أن المهمة تبدو صعبة حتى الآن، وهناك أيضاً الإسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، الذي رحل لانتهاء عقده، وما زال يبحث عن نادٍ.

أما الاسم الأبرز حالياً، على حد تأكيد مصادر صحفية فرنسية مطلعة، فهو الحارس الفرنسي المخضرم هوجو لوريس لاعب توتنهام الإنجليزي، والذي بدأت إدارة سان جيرمان تتحرى عن موقفه النهائي مع ناديه، من دون الذهاب إلى ماهو أبعد من التحري حتى الآن.

غير أن موقع «ياهو سبورت» أفاد بأن لوريس بمجرد أن وصلته أخبار تفكير سان جيرمان في الحصول على خدماته، أبدى اهتماماً ملحوظاً وسعادة غير عادية مؤكداً أنه جاهز للموافقة إذا ما عُرض عليه الأمر.

وإذا اتخذت إدارة سان جيرمان خطوة ملموسة في اتجاه لوريس، فإن الحارس الفرنسي ربما يصرف النظر عن إنتر ميلان الإيطالي، الذي يمنح اهتماماً أكبر للحارس السويسري يان سامر لاعب بايرن ميونيخ الألماني.

أما هوجو لوريس نفسه، فرفض عرضين، أحدهما من فيورنتينا الإيطالي، والآخر من الهلال السعودي، رغم الإغراء المادي للأخير.

وبدأ هوجو لوريس المولود في 26 ديسمبر 1986«36عاماً»، مسيرته الاحترافية في نيس من 2005 إلى 2008، وانتقل إلى أوليمبيك ليون عام 2008 وحتى 2012، وبعدها شد الرحال إلى إنجلترا، حيث يلعب لتوتنهام حتى الآن.

ولعب لوريس لمنتخبات الشباب تحت 18 و19 و20 و21 سنة، وتم تصعيده إلى المنتخب الأول عام 2008، وأعلن اعتزاله اللعب الدولي، بعد العودة من كأس العالم الأخيرة.

وكان لوريس أحد النجوم الذين أسهموا في فوز «الديوك» بكاس العالم 2018، وحصل مع زملائه على وسام الشرف برتبة «فارس» من الرئاسة الفرنسية.