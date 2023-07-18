«الميركاتو الصيفي» يترقب 20 صفقة أجنبية



مراد المصري (دبي)



يستمر الترقب في سوق «الانتقالات الصيفية»، مع تبقي شهر على ضربة بداية «دوري أدنوك للمحترفين»، وذلك بعدما أكملت 5 من أصل 14 نادياً قائمة «الخماسي الأجنبي» الرئيسي، فيما تبقت 20 خانة متاحة لقيد أجانب في بقية الفرق، وتجعل الجماهير تنتظر الصفقات المقبلة.

ونجحت 5 أندية من استكمال قائمة الأجانب الخمسة الرئيسين، بعيداً عن خانات «المقيم»، وهي العين الذي يضم الكوري الجنوبي بارك يونج، والباراجوياني أليخاندرو كاكو، والإسرائيلي عمير أتزيلي، والمغربي سفيان رحيمي، والتوجولي لابا كودجو.

الوصل لديه السويسري هاريس سيفيروفيتش، والمغربي سفيان بوفتيني، والكولومبي أليكسيس بيريز، والأرجنتينيين جرونيمو بوبليتي ونيكولاس خمينيز.

الوحدة معه الأرجنتيني كريستيان جوانكا، والبرازيلي جواو بيدرو، والسوري عمر خربين، والإيراني أحمد نور الله، والبرازيلي آلان ماركيز.

وعجمان يعتمد على الخماسي، البحريني علي مدن، والكونغولي برستيج، والمغربي وليد أزارو، والتونسيين نادر الغندري، وهيكل الشيخاوي.

فيما يضم النصر، المغربي عادل تاعرابت، والبوسني سمير ميميشيفيتش، والبرتغالي يوري، والكولومبي كيفن أجوديلو، والكونغولي سيدريك باكامبو الذي ما زال هناك عدم استقرار نهائي على استمراره.

وتبقى لاعب أجنبي لكل من شباب الأهلي حامل لقب «دوري أدنوك للمحترفين»، الذي يضم حالياً الأوزبكي عزيز جانيف، والأرجنتيني كارتابيا، والصربي بوجدان، والإسرائيلي مؤنس دبور، والحال ينطبق على الشارقة الذي يضم التونسي فراس بالعربي، والبرازيلي كايو لوكاس، والبوسني ميراليم بيانيتش، والإسباني باكو ألكاسير، والبطائح الذي يضم الكاميروني بيتروس بومال، والإيفواري ميليكي أورليتش، ولاعب الرأس الأخضر ديني بورجيس، والكاميروني أناتول أبانج.

فيما تبقت خانتان للأجانب لكل من الجزيرة الذي يضم الكونغولي نيسكينز كيبانو، والإسباني أليخاندرو بوزيلو، والروماني فلورين تاناسي، الإمارات الذي يضم الليبي السنوسي الهادي عمار، والبرازيلي دييجو أكوستا، والكاميروني فرانك كوم، وخورفكان بضم التونسي سيف الدين الخاوي، والبرازيليين تياجو ولورنسي دو، وحتا الذي ضم الألماني ألكسندر ميركل، والسلوفاكي فيرنون دي ماركو، والبلجيكي دينو أرسلاناجيتش.

فيما يواصل بني ياس مساعيه لتعزيز صفوفه مع تبقي ثلاث خانات للاعبين الأجانب، حيث يضم حالياً الصربي ساشا، والأرجنتيني جاستون سواريز.

ويرى ألبرتو كابو وكيل أعمال اللاعبين، أن إكمال القائمة قبل انطلاق «ضربة البداية» لن يكون أمراً حتمياً، في ظل بحث كل نادٍ عن أفضل الخيارات، لكن بالطبع فإن وجود اللاعب في المعسكر التحضيري له دور كبير في رفع جاهزية اللاعبين، والانسجام مع المجموعة، والتعرف على الأسلوب الفني للمدرب، والتأقلم مع زملائه، إلا أن وجود فترة توقف مطلع سبتمبر، واستمرار فتح باب القيد خلال تلك الفترة، يعني أن المجال قائم لضم لاعبين تبرز الحاجة لهم في بعض المراكز بالملعب، خلال المباريات الرسمية الأولى، أو ربما نرى عملية استبدال للاعبين مبكراً، خصوصاً الذين لا تكون التكلفة مرتفعة للتعاقد معهم.