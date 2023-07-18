وليان يختار البقاء مع فولهام



لندن (أ ف ب)

قرر وليان لاعب الوسط البرازيلي المخضرم البقاء مع فولهام لموسم 2023-2024، من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مع خيار التمديد لعام إضافي، وفق ما أعلن النادي اللندني.

ووصل ابن الـ34 عاماً إلى نهاية العقد الذي وقعه مع فولهام في سبتمبر 2022، وبدا في طريقه للرحيل، لاسيما بعدما زار مركز تمارين نوتنجهام فورست الأسبوع الماضي.

لكن اللاعب السابق لتشيلسي وأرسنال اتخذ قراره بالبقاء مع الفريق الذي أنهى الموسم الماضي من الدوري الممتاز في المركز العاشر، بقيادة المدرب البرتغالي ماركو سيلفا، وبمساهمة فعالة من وليان الذي خاض 27 مباراة في «البريميرليج» مع الفريق، وسجل له 5 أهداف.

ونقل موقع النادي عن وليان قوله «أنا سعيد بالتوقيع مع فولهام لعام آخر»، مضيفاً: «سعيد بمواصلة العمل الذي قمت به الموسم الماضي مع جميع زملائي والنادي بأكمله، وأعتقد أنه فريق قادر حتى على تحقيق نتيجة أفضل هذا الموسم».

وحل وليان في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2013، حيث دافع عن ألوان تشيلسي حتى 2020، قبل الانتقال إلى الجار اللدود أرسنال بعقد لثلاثة أعوام، لم يكمل منه سوى موسماً واحداً، قبل الانفصال عن «المدفعجية» لأنه عاش أسوأ فترة في حياته محترفاً.

عاد وليان في أغسطس 2021 إلى فريق بداياته الكروية كورنثيانز بعقد يمتد حتى ديسمبر 2023، لكنه لم يكمله أيضاً، وقرر الرحيل في أغسطس 2022، بسبب تهديدات تلقاها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال مشواره الإنجليزي حتى الآن، أحرز وليان ألقاب الدوري عامي 2015 و2017، والكأس عام 2018، وكأس الرابطة عام 2015، والدوري الأوروبي «يوروبا ليج» عام 2019، وجميعها بألوان تشيلسي، علماً أن مشواره الأوروبي بدأ عام 2007 مع شاختار دانييتسك الأوكراني، حيث بقي حتى 2013، قبل الانتقال إلى أنجي الروسي في يناير من ذلك العام.

لكن المشوار مع الفريق الروسي انتهى في أغسطس من العام ذاته، بسبب أزمة مالية دفعت النادي الذي تم حله نهائياً عام 2022، بقرار من السلطات الرياضية في روسيا، بسبب فشله في الحصول على رخصة ممارسة كرة القدم من الاتحاد المحلي، إلى بيع معظم لاعبيه.