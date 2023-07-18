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رونالدو: الدوري السعودي أفضل من الأميركي

رونالدو: الدوري السعودي أفضل من الأميركي
18 يوليو 2023 10:02

 
الرياض (رويترز) 

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كشف كريستيانو رونالدو، عن أنه لن يعود للعب في أوروبا، مؤكداً أنه يرى أن الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، أفضل من الدوري الأميركي الذي اختاره غريمه ليونيل ميسي، لبدء حقبة جديدة في مسيرته.
وأكد رونالدو، الذي انضم للنصر في نهاية العام الماضي بعقد لمدة عامين ونصف العام، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، أنه مهد الطريق أمام لاعبين كبار آخرين للانتقال إلى فرق سعودية، إلى جانب رغبة آخرين في الانتقال إلى المملكة.
وتحدث قائد البرتغال البالغ «38 عاماً»، بعد خسارة ودية للنصر 5-صفر أمام سيلتا فيجو، قائلاً إن معظم مسابقات الدوري في أوروبا تعاني من تراجع في المستوى.
ونقلت شبكة «ئي.إس.بي.إن» عن رونالدو قوله: «أنا بنسبة 100 بالمئة لن أعود إلى أي فريق أوروبي، أنا عمري 38 عاماً».
وأضاف: «فقدت الكرة الأوروبية الكثير من الكفاءة، المسابقة الوحيدة التي لا تزال جيدة هي الدوري الإنجليزي الممتاز، وتتفوق على باقي مسابقات الدوري.
وكان ميسي، غريم رونالدو على مدار سنوات، مرشحاً للانتقال إلى السعودية، قبل أن يختار اللاعب الفائز بكأس العالم الأخيرة في قطر الانضمام إلى إنتر ميامي الأميركي بعقد حتى 2025.
وقال رونالدو: «الدوري السعودي أفضل من الدوري الأميركي».
وأضاف: «الآن يأتي كل اللاعبين إلى هنا، خلال عام واحد سيحضر المزيد من اللاعبين الكبار إلى السعودية».
وسار لاعبون كبار على نهج رونالدو في الانتقال إلى السعودية، ومنهم كريم بنزيمة الفائز بالكرة الذهبية، والقادم من ريال مدريد، وكذلك نجولو كانتي من تشيلسي، وانضم اللاعبان إلى الاتحاد بطل الدوري.

السعودية
النصر
كريستيانو رونالدو
ليونيل ميسي
الدوري الأميركي
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