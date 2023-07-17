الرياضة «الإماراتية اليابانية» «أهداف مشتركة»

رضا سليم (دبي)

تتمتع علاقات الإمارات واليابان بتميز كبير على المستوى الرياضي، وذلك على مدار 5 عقود في الألعاب المختلفة، حيث شهد المجال الرياضي، طفرة كبيرة من العلاقات والاتفاقيات المتبادلة وتبادل الخبرات والمعسكرات.

وتكشف هذه العلاقات عن الانسجام الواضح والتعامل باحترافية عالية من الجانبين، والنموذج الفريد الذي يتطور يوماً بعد يوم، والذي يمثل الحلم المشترك في الوصول إلى منصات التتويج.

فقد تحولت الإمارات إلى وجهة متميزة للمنتخبات اليابانية لإقامة معسكراتها استعداداً للمشاركة في البطولات التي تقام في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، آخرها مونديال قطر 2022، حيث عسكر المنتخب الياباني في دبي ولعب مباريات ودية باستاد آل مكتوم قبل التوجه إلى الدوحة، وخلال المعسكر، التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة السابق، وكوزو تاشيما، رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، وبحثا سير خطة العمل الخاصة باتفاقية التعاون الموقعة بين الاتحادين، وسُبل تعزيزها بما يُحقق الاستفادة الكاملة منها.

في الوقت الذي عسكر منتخبنا الوطني للجودو في اليابان قبل بطولة العالم الأخيرة، في إطار اتفاقية التعاون بين اتحاد الجودو وجامعة توكاي اليابانية، وأقام فريق «الأولمبياد الخاص» الإماراتي لكرة القدم الموحدة للسيدات معسكراً تدريبياً في اليابان لمدة أسبوع، في إطار الاستعدادات، للمشاركة بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023.

ونظم المعسكر اتحاد الإمارات لكرة القدم، والاتحاد الياباني لكرة القدم، واتحاد كرة القدم الياباني للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية في مجال كرة القدم، ومركز اليابان الدولي للتعاون، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، بهدف ترقية المهارات الفنية للاعبين من أصحاب الهمم في الإمارات واليابان، ولترسيخ العلاقات بين البلدين في القطاع الرياضي بصفة عامة.

وظفر المنتخب الياباني بلقب النسخة الـ25 لبطولة العالم للكاراتيه للرجال والسيدات التي أقيمت منذ 16 نوفمبر الماضي، على مجمع حمدان بن محمد الرياضي في دبي، ونافس على ألقابها 1000 لاعب ولاعبة، من 117 دولة، ونجح لاعبو ولاعبات اليابان، خلال اليوم الختامي، في انتزاع المركز الأول للترتيب العام للبطولة، بإجمالي سبع ميداليات ملونة (أربع ذهبيات وفضية واحدة وبرونزيتان).

وأحرز منتخب اليابان درع بطولة دبي الدولية الودية للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاماً، 2022 بعد فوزه على منتخب السعودية بهدف نظيف في مباراة تحديد المركزين الأول والثاني، على استاد مكتوم بن راشد آل مكتوم في دبي.

وأقامت أسطورة السباحة والبطلة الأولمبية اليابانية ري كانيتو، معسكراً تدريبياً للسباحين اليابانيين بمشاركة سباحين من الإمارات في مجمع حمدان الرياضي بدبي، مؤكدة أن دبي هي المكان الأنسب للرياضيين بفضل امتلاكها الإمكانيات العديدة والمتنوعة التي تجعل من الإقامة والتدريب فيها تجربة فريدة وممتعة، كما قامت بزيارة مجلس دبي الرياضي، وأهدى إليها النسخة الإنجليزية من كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

ويمتلك أحفاد الساموراي تجربة متميزة على المستوى الرياضي في كل الألعاب، والتحول من المشاركة إلى المنافسة، والوصول إلى القمة العالمية في عدد كبير من الألعاب، خاصة الألعاب النزالية كالجودو والسومو وألعاب أخرى، وتنافست اليابان مع كل من الصين وأميركا في الفوز بالميداليات في كل الألعاب، وأيضاً تنظيم الأحداث العالمية.

وبرهنت بلاد الشمس المشرقة على ما وصلت إليه من تطور بالنجاحات الكبيرة التي حققتها في استضافة أولمبياد طوكيو 2020، وسط تحديات كبيرة بسبب جائحة «كوفيد- 19»، كما نجحت أيضاً في مطاردة أميركا والصين على القمة، وجاءت في المركز الثالث في الترتيب العام للدورة برصيد 58 ميدالية (27 ذهبية و14 فضية و17 برونزية)، وهي أفضل نتائج في تاريخ مشاركاتها الأولمبية.

ونجح اليابانيون في صناعة كرة قدم متطورة عبر رحلة طويلة، فلم يكن لليابان تجربة في كرة القدم قبل أكثر من 20 عاماً، والمنتخب الياباني لكرة القدم ظل مغموراً حتى نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، وتحولت كرة القدم إلى نموذج رائع في الاحتراف وباتت التجربة اليابانية تدرس في كل الدول.

وكانت البداية مع تأسيس بطولة دوري اليابان لكرة القدم للمحترفين، والتي عرفت باسم «دوري اليابان» في عام 1993، يوجد قسمان لدوري المحترفين ويضم 40 نادياً من مختلف المحافظات، ووضع أحفاد الساموراي أمامهم تحقيق حلم الوصول لنهائيات كأس العالم لكرة القدم والتي انطلقت بتطبيق الاحتراف ونظام دوري المحترفين، وحدثت قرارات تاريخية غيَّرت وجه اليابان إلى الأفضل، عبر فكرة دعم طلاب الثانوية والجامعات الذين ساعدوا منتخبهم في تحقيق الحلم، وهو الذهاب إلى كأس العالم 1998.

وفي عام 2005، وضعت اليابان خطة طويلة الأمد بغرض أن يكون منتخبها أحد أقوى 10 منتخبات حول العالم عام 2015، وكان بمثابة تخطيط قريب المدى، وبالتخطيط أيضاً لاستضافة كأس العالم (2050) والظفر بلقب المونديال لأول مرة في تاريخ اليابان وهو هدف آخر بعيد المدى، كما تم وضع برامج لتطوير قطاعات الناشئين بإنشاء مراكز تدريب لهذه الفئات، والتي كانت السبب الرئيسي في تطوير الكرة اليابانية والوصول بها إلى قمة الكرة الآسيوية، ثم تم إطلاق مراكز تدريب للاعبين والمدربين عام 2003، وتحقيق هذه الأهداف لم يستند إلى وجود خلطة سحرية تحقق هذه التطلعات، ولكن كان مستنداً إلى العمل الجاد والتخطيط السليم، بالاعتماد على القاعدة، بل والتخطيط لأجيال قادمة لم تولد بعد.

استمرت النجاحات التي حققتها الكرة في بلاد الشمس المشرقة، عبر تنظيمها كأس العالم 2002 مع جارتها كوريا الجنوبية، ثم الفوز بكأس آسيا والوجود بشكل دائم في نهائيات كأس العالم، مع تحليل نتائج وحصيلة الدوري الياباني بعد مرور 20 عاماً على تطبيق الاحتراف، وبدأ اليابانيون منذ سنوات التخطيط للفوز بكأس العالم عام 2050.

شاركت اليابان للمرة السابعة على التوالي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم أعوام 1998، 2002، 2006، 2010، 2014، و2018، و2022، ووصلت اليابان إلى المباراة النهائية لكأس آسيا لكرة القدم 5 مرات وفازت بالكأس 1992، 2000، 2004، 2011، والوصيف في النسخة الأخيرة بالإمارات 2019.

«فيكتوار بيسا» يمسح الدموع

توجد الخيول اليابانية بقوة في كأس دبي العالمي للخيول سنوياً، إلا أن المشاركة الأبرز كانت في النسخة السادسة عام 2011 بعدما حققت خيول الساموراي اللقب عبر الجواد «فيكتوار بيسا»، ولم تكن فرحة اليابانيين بسبب أنها المرة الأولى التي يفوزون بالكأس الأغلى في العالم فقط، بل لأن هذا الانتصار مسح دموع أحفاد الساموراي الذين تعرضت بلادهم إلى زلزال كان من أكبر الكوارث الطبيعية في العالم، والذي راح ضحيته عدد كبير، وكان يوم 11 مارس 2011، يوماً حزيناً لليابان، بل لشعوب العالم الذين تعاطفوا مع أحفاد الساموراي بعد تسونامي توهوكو. كان فوز بيسا بمثابة عودة الأمل من جديد للشعب الياباني الذي كان يتابع السباق وينتظر بسمة تمسح دموعه، وبالفعل امتزجت الأفراح بالدموع من مالكه الياباني كاتسوهيكو سومي الذي لم يصدق نفسه، بل أبكى كل من حوله.

وكررت الخيول اليابانية الإنجاز في النسخة ال 27 من الكأس الأغلى في العالم، بعدما أحرز الجواد «يوشبا تيسورو» لقب الشوط التاسع في ليلة تاريخية خالصة، بعدما فازت بأربعة ألقاب هي كأس دبي الذهبية وديربي الإمارات ودبي شيماء كلاسيك، إلى جانب الشوط الرئيس.

وسام «الشمس المشرقة»

قام أكيو إيسومانا، سفير اليابان لدى الدولة، نيابة عن الإمبراطور ناروهيتو، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بتسليم ناصر التميمي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، وسام الشمس المشرقة والأشعة الذهبية والفضية نيابة عن الحكومة اليابانية، وذلك بمقر السفارة في أبوظبي، لدوره البارز في توطيد العلاقات الرياضية بين شباب البلدين ومساهمته في طفرة الجودو الآسيوي من خلال عمله المخلص الدؤوب في عضوية الاتحاد الدولي للجودو طيلة ال20 سنة الماضية، كذلك مشاركته الفعالة في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو من خلال التنسيق الإداري للاتحاد الدولي، ما أسهم في إنجاح الدورة.

صقارة يابانية

قدمت شركة جودوكو – أمبيكس لجمهور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2022، والذي احتفى بمرور 50 عاماً على العلاقات الإماراتية – اليابانية المميزة، أبرز ركائز الثقافة اليابانية، عبر عروض الصقارة، وصناعة أدوات الصيد بالصقور، ويوجد في المعرض أيضاً صانع سيوف الساموراي، بما يجذب عُشّاق المعرض من مختلف الجنسيات والثقافات، وقدم صانع الحلوى للأطفال حلوى بأشكال الصقور والخيول، فضلاً عن فعالية رمي السهام أثناء ركوب الخيل، التي استقطبت جمهور المعرض، وفي فعالية مميزة حول «الرماية بالقوس والسهم التقليدي» وفق الطريقة اليابانية، وشارك الفارس إينوبو كانيكو، وهو نائب رئيس مدرسة «تاكيدا» للرماية من على ظهور الخيل.

«مونديال النفايات» اختراع جديد

اخترعت اليابان لعبة «سبوجومي»، وهي رياضة جديدة، حولتها إلى مسابقة عالمية تنافس فيها فرق من عدة بلدان مختلفة، تحت مسمى «كأس العالم لجمع النفايات» التي بدت غريبة لارتباطها بهذا المسمى الذي لا يطلق سوى على الألعاب الرياضية الشهيرة، مثل كرة القدم والسلة وغيرها، وفي عام 2008، أصبح جمع القمامة في اليابان لعبة شعبية، تحولت إلى لعبة محلية معتمدة في اليابان، ومن ثم مسابقة عالمية تسمي «سبوجومي»، وهي اختصار لكلمتي «سبورت» أي الرياضة و«جومي»، أي القمامة باللغة اليابانية.

وتستعد طوكيو، لتحويل اللعبة إلى مسابقة عالمية في الأول من نوفمبر المقبل، بمشاركة 20 فريقاً من دول عدة، من بينها الولايات المتحدة وكندا، وجنوب أفريقيا، والهند وإندونيسيا، وماليزيا، وتايلاند، والفلبين، ومصر.

البيسبول.. اللعبة الشعبية

تحظى رياضة البيسبول بصفتها أكثر الرياضات شعبية في اليابان، بمشاهدة عدد كبير من المتفرجين، فلم يكن فوز أحفاد الساموراي بالميدالية الذهبية للبيسبول في أولمبياد طوكيو 2020، إلا حصاداً لهذه اللعبة التي تخطف الجمهور في كل مكان، وهناك اثنا عشر فريقاً محترفاً، ستة فرق في اتحاد البيسبول المركزي وستة في اتحاد البيسبول الباسفيك، ويلعب كل فريق حوالي مائة وأربعين مباراة خلال الموسم، وفى نهايتها يرتقي أعلى ثلاثة فرق من حيث الترتيب من الاتحادين ليتباروا في سلسلة من المباريات ليصل إلى النهائي الفريقان الفائزان لتحديد بطل السلسلة اليابانية. وبدأ توافد أعداد أكثر وأكثر من اللاعبين اليابانيين في السنوات الأخيرة على الولايات المتحدة، للاشتراك في اتحاد محترفي البيسبول الأميركي.

وتحظى اللعبة بشعبية في المدارس والجامعات وحتى في الشركات، حيث يوجد اتحادات للهواة في كل منها، ويلعب كثير من طلاب المدارس تلك اللعبة من خلال الاتحادات المحلية الصغيرة أو أندية البيسبول المدرسية.