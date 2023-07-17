الحسم السريع سر سعادة أرتيتا

لندن (رويترز)

قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، إنه كان سعيداً بسرعة حسم فريقه الصفقات الجديدة وإنه من الوارد ضم لاعبين آخرين.

وتعاقد أرسنال مع ديكلان رايس قادماً من وستهام يونايتد مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني، لينضم إلى الوافدين الجديدين كاي هافرتس ويورين تيمبر.

وأبلغ أرسنال الصحفيين قبل مواجهة فريق كل نجوم الدوري الأميركي يوم الأربعاء في واشنطن: كل صفقة قمنا بها تجلب شيئاً استثنائياً للفريق. نحن سعداء بالتعاقد مع اللاعبين الذين رغبنا في ضمهم. تعاقدنا معهم مبكراً وسيحاولون التأقلم مع الفريق سريعاً. لدينا الوقت للاستعداد والتعبير عن أنفسنا بالطريقة الصحيحة.

وأجاب أرتيتا عند سؤاله عن التعاقد مع لاعبين آخرين قبل غلق باب الانتقالات في أول سبتمبر: دعونا نرى، ما زال أمامنا المزيد من الوقت والكثير من التوقعات من لاعبي فريقنا.

وتابع: نحن على استعداد، فما زال هناك المزيد من الوقت، وبالتأكيد سيرحل بعض اللاعبين، وأنا واثق من أن الأمور ستتحرك.

ويستهل أرسنال الموسم الجديد باستضافة نوتنجهام فورست في 12 أغسطس.