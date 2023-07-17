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إمبيد يصدم جماهير فيلادلفيا

إمبيد يصدم جماهير فيلادلفيا
17 يوليو 2023 23:44

لوس أنجلوس (أ ف ب) صدم نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الكاميروني جويل إمبيد الجماهير، في مقابلة انتشرت بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي الاثنين، ناقش فيها رغبته في الفوز بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «في فيلادلفيا...أو في أي مكان آخر». فاز إمبيد الموسم المنصرم بجائزة أفضل لاعب في الدوري في موسمه الثامن مع سفنتي سيكسرز. ولكن فيلادلفيا خرج من الدور نصف النهائي للمنطقة الشرقية أمام بوسطن سلتيكس، قبل أن يقيل المدرب دوك ريفرز ويعيّن نيك نورس مدرب تورونتو رابتورز السابق خلفاً له. وقال إمبيد في مقابلة مع صديق ليبرون جيمس وشريكه التجاري مافريك كارتر أقيمت خلال حدث فني رياضي في هوليوود «أريد فقط الفوز بالبطولة. مهما كلّف الأمر». تابع: «لا أعرف أين سيكون ذلك، سواء كان في فيلي «فيلادلفيا» أو في أي مكان آخر، أريد فقط أن أحظى بفرصة لتحقيق ذلك. أريد أن أختبر شعور الفوز باللقب الأول، وبعد ذلك يمكنني التفكير بالثاني». أردف ابن الـ29 عاماً: «لأمر ليس سهلاً، لكن يتطلب أكثر من لاعب أو اثنين أو ثلاثة. يجب أن يكون لديك أشخاص من حولك، وأنا أعمل بجد كل يوم لأكون في أفضل مستوى حتى أتمكن من تحقيق ذلك. أعمل من أجل ذلك كل يوم». وانتشرت المقابلة على مواقع التواصل الاجتماعي تزامناً مع تكهنات تشير إلى أن إمبيد قد يبحث قريباً عن صفقة تبادل. أشارت تقارير إلى أن سفنتي سيكسرز يبحث عن خيارات من أجل رحيل النجم جيمس هاردن في صفقة تبادل. قال إمبيد الذي وقّع في 2021 على تمديد عقده لمدة أربع سنوات بقيمة 213 مليون دولار ويمتد حتى عام 2027، الشهر الماضي، إنه يأمل في أن يغيّر هاردن رأيه ويقرر البقاء.

جويل إمبيد
فيلادلفيا سفنتي سيكسرز
جيمس هاردن
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