الثلاثاء 18 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الألعاب النارية تُغرم دورتموند 88 ألف يورو

الألعاب النارية تُغرم دورتموند 88 ألف يورو
17 يوليو 2023 23:38
فرانكفورت(د ب أ) فرضت المحكمة الرياضية بالاتحاد الألماني لكرة القدم، غرامة مالية بقيمة 88 ألف يورو بحق بوروسيا دورتموند بعد استخدام جماهيره الألعاب النارية خلال المباراتين أمام شالكه وبروسيا مونشنجلادباخ يومي 11 مارس و13 مايو على الترتيب. وقبل وخلال المباراتين، أشعلت جماهير دورتموند الألعاب النارية المختلفة. وقبل المواجهة أمام شالكه، أصابت الألعاب النارية صحفياً كان يقف داخل الملعب، مما تسبب في اشتعال سترته وقميصه الإعلامي. ولم يتعرض أي شخص للإصابة، حيث تدخلت الخدمات الأمنية على الفور وأخمدت النيران. وبإمكان دورتموند أن يستخدم 29 ألفاً و300 يورو من هذا المبلغ لتحسين إجراءات السلامة أو التدابير الوقائية الأخرى، بحسب ما ذكره اتحاد الكرة الألماني.
أخبار ذات صلة
جوندوجان يستهدف «الأبطال» مع البارسا
مهاجم شباب الأهلي الجديد.. زامل هالاند ولدغ «قطبي البوندسليجا»
بروسيا دورتموند
بروسيا مونشنجلادباخ
شالكه
آخر الأخبار
«الإمبراطور» يكمل الإعداد في النمسا
الرياضي
«الإمبراطور» يكمل الإعداد في النمسا
اليوم 21:00
«سبيكتر: بلاك أوت».. على «ستارزبلاي» في أغسطس
دنيا
«سبيكتر: بلاك أوت».. على «ستارزبلاي» في أغسطس
اليوم 20:31
«احتفال» في التدريب الأول لميسي!
الرياضي
«احتفال» في التدريب الأول لميسي!
اليوم 20:30
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 20:29
المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم مساعدات للمهاجرين في جزيرة إيطالية
عربي ودولي
المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم مساعدات للمهاجرين في جزيرة إيطالية
اليوم 20:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©