الألعاب النارية تُغرم دورتموند 88 ألف يورو

فرانكفورت(د ب أ) فرضت المحكمة الرياضية بالاتحاد الألماني لكرة القدم، غرامة مالية بقيمة 88 ألف يورو بحق بوروسيا دورتموند بعد استخدام جماهيره الألعاب النارية خلال المباراتين أمام شالكه وبروسيا مونشنجلادباخ يومي 11 مارس و13 مايو على الترتيب. وقبل وخلال المباراتين، أشعلت جماهير دورتموند الألعاب النارية المختلفة. وقبل المواجهة أمام شالكه، أصابت الألعاب النارية صحفياً كان يقف داخل الملعب، مما تسبب في اشتعال سترته وقميصه الإعلامي. ولم يتعرض أي شخص للإصابة، حيث تدخلت الخدمات الأمنية على الفور وأخمدت النيران. وبإمكان دورتموند أن يستخدم 29 ألفاً و300 يورو من هذا المبلغ لتحسين إجراءات السلامة أو التدابير الوقائية الأخرى، بحسب ما ذكره اتحاد الكرة الألماني.