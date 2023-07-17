«الجو جيتسو» يدشن منافسات «عالمية» منغوليا

أولان باتور (الاتحاد)

اجتازت الدفعة الأولى من لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني للجو جيتسو إجراءات الوزن الرسمية للمشاركة في منافسات بطولة العالم للجو جيتسو التي تستمر على مدار 3 أيام.

ويشارك منتخبنا الوطني في البطولة برعاية «مبادلة للاستثمار»، ويتطلع إلى الحفاظ على اللقب الذي توّج به في النسخ الثلاث الماضية، وسط حضور دولي واسع يبلغ 500 لاعب ولاعبة يمثلون 43 دولة في الأوزان كافة.

وركز الجهاز الفني للمنتخب الوطني في التدريبات اليومية خلال الفترة الأخيرة، والتي أقيمت على فترتين صباحية ومسائية، على الجوانب الخططية والنفسية والذهنية للاعبين، مع العمل على ضبط الأوزان، بما ينسجم مع لوائح ومعايير البطولة حتى يتجاوز الجميع إجراءات الوزن الرسمية بنجاح، قبيل دخولهم في منافسات النسخة الثامنة والعشرين من البطولة.

وتنطلق منافسات الجو جيتسو التي يشارك فيها منتخبنا الوطني اليوم بنزالات فئات 85 كجم، و94 كجم رجال، و45 كجم، و70 كجم، وفوق 70 كجم للسيدات، ويشارك فيها كل من اللاعبين سعيد الكبيسي، وسيف الهمني، وعبدالله الكبيسي، وفيصل الكتبي، وبلقيس الهاشمي، وعائشة الشامسي.

وتقام غداً الأربعاء، منافسات أوزان 62 كجم، و69 كجم، وفوق 94 كجم للرجال، وأوزان 52 كجم، و57 كجم للسيدات، وتشهد مشاركة لاعبي ولاعبات المنتخب خالد الشحي وخالد البلوشي ومحمد السويدي وسلطان جبر وعمار الحوسني وهزاع فرحان وحصة الشامسي وشمسة العامري وهيا الجهوري، فيما تختتم المنافسات يوم الخميس المقبل الموافق 20 يوليو الجاري بمنافسات وزني 56 كجم، و77 كجم للرجال، و48 كجم، و63 كجم للسيدات بمشاركة لاعبي ولاعبات المنتخب عمر السويدي وذياب النعيمي ومهدي وفرّاج العولقي وحمدة الشكيلي وسارة الحمادي وشمّا الكلباني.

وأشاد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، بالمعنويات العالية اللاعبين واللاعبات، ونقل إلى أفراد بعثة المنتخب الوطني تحيات عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو الذي يتابع أخبار المنتخب لحظة بلحظة، ويؤكد الثقة الكبيرة باللاعبين، وقدرتهم على تحقيق إنجاز استثنائي واحتفاظهم باللقب وترسيخ تربعهم على قمة العالم في ضوء برنامج الإعداد القوي الذي خضعوا له قبل البطولة، سواء من خلال المشاركات المحلية أو المعسكرات الداخلية، أو المعسكر الخارجي الطويل في مملكة السويد، والبناء على إنجازاتهم السابقة على المستوى القاري والدولي.

وقال الظاهري: «ندرك تماماً أن المنافسات لن تكون سهلة، لكن المنتخب يدخل البطولة متسلحاً بتاريخ كبير من الإنجازات، فهو حامل لقب البطولة في نسخها الثلاث الماضية، وحقق منذ مطلع العام الجاري مجموعة من الألقاب المهمة في مقدمتها البطولة الآسيوية في تايلاند، وبطولتا الجائزة الكبرى في بانكوك وباريس، ونحن على ثقة بقدرة المنتخب على الدفاع عن لقبه بكل جدارة واقتدار».

ويقول فيصل الكتبي لاعب المنتخب الوطني في فئة 94 كجم: «استعددنا بشكل مثالي للاستحقاق العالمي الكبير ونضع نصب أعيننا تقديم الأداء الذي يليق بدولة الإمارات والذي يضمن لنا الحفاظ على اللقب».

وأضاف: «بذل لاعبو ولاعبات المنتخب جهوداً مضاعفة في الأسابيع الماضية، ونجحنا في الوصول إلى أعلى معدلات التركيز، وحرص الجهاز الفني بقيادة المدرب رامون ليموس على إحاطتنا بأساليب لعب المنافسين المحتملين والطرق المناسبة لإخضاعهم والتغلب عليهم، ونحن على أهبة الاستعداد والجاهزية للتحدي والتفوق على البساط في مواجهة أقوى المصنفين الأوائل في الأوزان كافة».