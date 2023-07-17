38 لاعباً في معسكر سلة أندية الشارقة بتركيا

الشارقة (الاتحاد)

ينظم مجلس الشارقة الرياضي معسكراً خارجياً في تركيا للاعبي السلة من أندية الشارقة خلال الفترة من 19 إلى 30 يوليو الجاري، يستهدف تطوير مهارات كرة السلة بمشاركة لاعبين من مختلف دول العالم وتحت إشراف مدربين متخصصين من الولايات المتحدة الأميركية، حيث يأتي المعسكر ضمن اهتمام المجلس لتوفير عوامل التطور والنجاح وتحقيق الإنجازات وصقل مهارات اللاعبين وفتح المجال للاحتكاك مع لاعبين من مختلف مدارس اللعبة عالمياً، ويضم المعسكر 38 لاعباً من البراعم والأشبال والناشئين و4 مدربين.

وقال محمد عبيد الحصان، مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير: «يحرص المجلس على ترجمة كل الخطط التي تقود إلى تطوير مستويات اللاعبين في مختلف الفئات العمرية، وتنفيذ البرامج والورش التدريبية التي تعود بالأثر الإيجابي عليهم، واستثمار الإمكانات التي تتوافر للرياضة في الإمارة على مستوى الألعاب، سواء الجماعية أو الفردية، وتأتي إقامة هذا المعسكر ضمن التجارب السابقة التي لها أهمية ومردود إيجابي من واقع إشراف مدربين مؤهلين، وبمشاركة لاعبين من مختلف دول العالم، وبما يسهم في تحقيق النقلة الفنية المطلوبة للاعبين».