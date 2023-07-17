السدراني يشارك في «بيل للشطرنج»

الفجيرة (الاتحاد)

أعلن نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، مشاركة لاعب المنتخب الوطني عمار السدراني في مهرجان بيل الدولي للشطرنج في سويسرا بنسخته 56، والذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 30 يوليو الجاري. وأكد الدكتور عبد الله علي آل بركت، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، أن النادي حريص على توفير أفضل الفرص العالمية للاعبين لمزيد من الاحتكاك الذهني، وتوفير فرص التعرف على النقلة الفنية المتطورة لمدارس الشطرنج في العالم، مبيناً أن مهرجان بيل يعتبر أحد أقوى وأشهر البطولات الشطرنجية العالمية بمشاركة أبطال شطرنج عالميين.

وبارك آل بركت للاعب السدراني بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب العربية التي اختتمت في الجزائر مع منتخب الإمارات في بطولة الفرق للشطرنج السريع، وأثنى على نيل لاعبي النادي أربع ميداليات، منها ذهبيتان في بطولة الإمارات المفتوحة والإناث والتي اختتمت في الفجيرة مؤخراً.

وكشف محمد عبدالله الزعابي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، عن أن مجلس إدارة النادي يواصل تنفيذ خططه الفنية والذهنية لتطوير لاعبي النادي للارتقاء بمستوياتهم نحو الأفضل، خصوصاً أن مشاركة اللاعب السدراني هي الثانية له في المهرجان السويسري، مثنياً على تفوقه على جميع اللاعبين المنافسين في الدورة العربية بالجزائر على الطاولة الثالثة ونيله خمس نقاط ونصف نقطة من إجمالي ست مباريات بمعدل أداء 2493 نقطة.