«أبوظبي للرياضات المائية» يكافح الغرق في «اليوم العالمي»

علي معالي (دبي)

يحتفل نادي أبوظبي للرياضة المائية، باليوم العالمي لمكافحة الغرق يوم 25 من الشهر الجاري، ضمن فعالية مجتمعية يهدف من خلالها النادي إلى توعية أفراد المجتمع بخطورة هذا الموقف.

صرح المهندس سعيد الجسمي نائب رئيس النادي، بأن مثل هذه الفعاليات لها دورها المهم في توعية الشباب بالمهارات الخاصة بمكافحة الغرق، خاصة في فترة الصيف التي تشهد توافد عدد كبير من الأسر والعائلات إلى الشواطئ، وقال: «هناك ورشة عمل خلالها ستكون تحت إشراف خبراء في الإنقاذ وكذلك سيتم التدريب على مهارات الإنقاذ وينتظم فيها كل عناصر النادي من لاعبين ومدربين وأجهزة فنية وإدارية، ونعتبر هذا عمل مجتمعي مهم للغاية لابد للنادي أن يقوم به في مثل هذه الأمور».

وأضاف:«فرق النادي تواصل الاستعداد للبطولات المحلية والخارجية، سواء كأس صاحب السمو رئيس الدولة المقرر لها أكتوبر ونوفمبر المقبلين، وأيضاً البطولة العربية في الربع الأخير من 2023، والتدريبات الحالية في أبوظبي أو العين تجرى وسط معنويات وطموحات عالية للفترة المقبلة».