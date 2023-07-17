جوندوجان يستهدف «الأبطال» مع البارسا

برلين(د ب أ) أكد الألماني الدولي إلكاي جوندوجان خلال مراسم تقديمه في برشلونة الإسباني، أنه يتطلع للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع النادي الكتالوني. وحمل جوندوجان شارة قيادة مانشستر سيتي الإنجليزي، وقاده للتتويج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، قبل أن ينتقل في صفقة انتقال حر إلى برشلونة، ويسعى الآن لإعادة النادي الكتالوني لمنصة التتويج الأوروبية بعد غياب منذ عام 2015. وقال جوندوجان للموقع الرسمي لبرشلونة اليوم الاثنين: «هذا الفريق توج للتو بلقب الدوري الإسباني لكننا نحتاج إلى المزيد في الموسم المقبل، نشارك في دوري أبطال أوروبا وسنحاول الفوز به، لن يكون سهلاً، لكني أحب التحديات». وأشار: «لدينا مزيج رائع من اللاعبين الشباب البارزين والمخضرمين من أصحاب الخبرة، ومثل هذا المزيج قادر على الفوز بالألقاب». وتواجد جوندوجان «32 عاماً» على رأس أولويات تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، وتوقع المدرب أن يسير اللاعب الألماني الدولي على نفس النهج، الذي قدمه مع سيتي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا. وأوضح: «أشعر بأنني انعكاس لتشافي، وهذا يتضمن أيضاً طريقة لعبه، كان هناك تواصل رائع معه منذ اللحظات الأولى». وأكد: «أنا مستعد للعب في أي مركز يطلبه المدرب... واثق في قدرتي على مساعدة الفريق، ليس لدي الكثير من الوقت للتأقلم لكني أعتقد أنني من نوعية اللاعبين الذين يتأقلمون بشكل سريع جداً». وقال جوندوجان لاعب نورنبرج وبروسيا دورتموند السابق، إنه لم يحتاج للكثير من الوقت لحسم قرار انتقاله إلى برشلونة، الذي يضم بين صفوفه الحارس مارك أندري تير شتيجن زميله في المنتخب الألماني، وزميله السابق في دورتموند، القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي.