الثلاثاء 18 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الإصابة تحرم كيتا من بداية الرحلة الجديدة

الإصابة تحرم كيتا من بداية الرحلة الجديدة
17 يوليو 2023 21:30
دوسلدورف(د ب أ) أعلن نادي فيردر بريمن الألماني، اليوم، أن نجمه الغيني الجديد نابي كيتا سيغيب عن بداية الموسم الجديد بسبب الإصابة في العضلة الضامة. وأوضح بريمن أن الفحوصات الطبية التي خضع لها كيتا أمس الأحد، أظهرت معاناته من إصابة في العضلة الضامة أثناء إجراء عملية الإحماء للمباراة أمام أولدنبرج، وسيغيب لعدة أسابيع. وانضم كيتا «28 عاماً» بشكل مفاجئ إلى بريمن في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن ليفربول، الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، لكن مشاركاته تراجعت مؤخراً بفعل الإصابات المتعددة. وسبق لكيتا اللعب في الدوري الألماني لكرة القدم عبر بوابة لايبزج. وقال أولي فيرنر المدير الفني لبريمن: إنه أمر محبط تماماً لنابي ولنا كفريق، سنفعل كل ما بوسعنا لتجهيز نابي في أسرع وقت ممكن، علينا أن نتقبل إمكانية غيابه عن أول مباراتين للفريق». وأشار: كيتا سيسافر معنا إلى زيليرتال، لدينا تجهيز مثالي هناك بالنسبة له من أجل إعادة تأهيله وبإمكانه مواصلة الاندماج في الفريق أيضاً. ويبدأ بريمن مشواره في الموسم الجديد بمواجهة فيكتوريا كولون في كأس ألمانيا يوم 12 أغسطس المقبل، ثم يبدأ مشواره في البوندسليجا باستضافة بايرن ميونيخ حامل اللقب بعدها بستة أيام.
أخبار ذات صلة
أبناء منتسبي شرطة دبي يلتحقون ببرنامج تعليمي في ليفربول
«السيتي» الأعلى «قيمة تسويقية» في «البريميرليج»
نابي كيتا
ليفربول
فيردر بريمن
آخر الأخبار
«الإمبراطور» يكمل الإعداد في النمسا
الرياضي
«الإمبراطور» يكمل الإعداد في النمسا
اليوم 21:00
«سبيكتر: بلاك أوت».. على «ستارزبلاي» في أغسطس
دنيا
«سبيكتر: بلاك أوت».. على «ستارزبلاي» في أغسطس
اليوم 20:31
«احتفال» في التدريب الأول لميسي!
الرياضي
«احتفال» في التدريب الأول لميسي!
اليوم 20:30
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 20:29
المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم مساعدات للمهاجرين في جزيرة إيطالية
عربي ودولي
المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم مساعدات للمهاجرين في جزيرة إيطالية
اليوم 20:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©