الإصابة تحرم كيتا من بداية الرحلة الجديدة

دوسلدورف(د ب أ) أعلن نادي فيردر بريمن الألماني، اليوم، أن نجمه الغيني الجديد نابي كيتا سيغيب عن بداية الموسم الجديد بسبب الإصابة في العضلة الضامة. وأوضح بريمن أن الفحوصات الطبية التي خضع لها كيتا أمس الأحد، أظهرت معاناته من إصابة في العضلة الضامة أثناء إجراء عملية الإحماء للمباراة أمام أولدنبرج، وسيغيب لعدة أسابيع. وانضم كيتا «28 عاماً» بشكل مفاجئ إلى بريمن في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن ليفربول، الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، لكن مشاركاته تراجعت مؤخراً بفعل الإصابات المتعددة. وسبق لكيتا اللعب في الدوري الألماني لكرة القدم عبر بوابة لايبزج. وقال أولي فيرنر المدير الفني لبريمن: إنه أمر محبط تماماً لنابي ولنا كفريق، سنفعل كل ما بوسعنا لتجهيز نابي في أسرع وقت ممكن، علينا أن نتقبل إمكانية غيابه عن أول مباراتين للفريق». وأشار: كيتا سيسافر معنا إلى زيليرتال، لدينا تجهيز مثالي هناك بالنسبة له من أجل إعادة تأهيله وبإمكانه مواصلة الاندماج في الفريق أيضاً. ويبدأ بريمن مشواره في الموسم الجديد بمواجهة فيكتوريا كولون في كأس ألمانيا يوم 12 أغسطس المقبل، ثم يبدأ مشواره في البوندسليجا باستضافة بايرن ميونيخ حامل اللقب بعدها بستة أيام.