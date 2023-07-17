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الرياضي

برنتفورد «الوحيد» في قائمة كبار الأندية الأكثر استدامة

برنتفورد «الوحيد» في قائمة كبار الأندية الأكثر استدامة
17 يوليو 2023 21:14
لندن(د ب أ) بات برنتفورد الفريق الوحيد المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي دخل ضمن قائمة الأندية العشرة الأولى بالتقرير، الذي يقيم الأندية الأكثر استدامة في إنجلترا على مستوى الأقسام الأربعة الأولى للمحترفين. وأصبح برنتفورد الفريق الإنجليزي الوحيد بالدوري الممتاز، الذي انضم لقائمة الأندية الأكثر استدامة في إنجلترا، بحسب نتائج «مؤشر اللعب النظيف» الذي نشر اليوم الاثنين. وبحث «مؤشر اللعب النظيف» نتائج أداء 92 نادياً في الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة أندية كرة القدم المحترفة في إنجلترا وويلز، ويتم تقييم أداء كل ناد على أساس نظام درجات يعتمد على معايير الاستدامة المالية والحوكمة ومساهمة الجماهير والمساواة. وتصدر نادي ويمبلدون المنافس بدوري الدرجة الثالثة قائمة الأندية الأكثر استدامة، وحل نادي كارلايل يونايتد الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الثانية في المركز الثاني، ثم كامبريدج في المركز الثالث، يليه بليموث في المركز الرابع.
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