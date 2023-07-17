«الحمادي» يُحرز فضية «عالمية» ألعاب القوى «البارالمبية»

باريس (الاتحاد)

في إنجاز جديد للمنتخب الوطني لألعاب القوى البارالمبية، تمكن اللاعب محمد الحمادي من اعتلاء منصّة التتويج بالبطولة الأقوى لألعاب القوى البارالمبية، حيث اقتنص الحمّادي فضيّة سباق 800 م لفئة T34 والذي أقيم دوره النهائي بمشاركة أفضل ثمانية لاعبين في العالم.

وكان الحمادي، قد تأهّل للدور النهائي بعد خوض السباق في مواجهة أحد عشر لاعباً في الدور التمهيدي الذي شهد تحقيق رقم جديد لبطولة العالم لألعاب القوى عن طريق اللاعب العربي التونسي وليد كتيلة، والذي حصل على ذهبية السباق، بينما جاء لاعب المنتخب الصيني وينهاو جونج في المركز الثالث بعد الحمادي، والذي اجتاز السباق في زمن وقدره دقيقة وتسع وثلاثون ثانية وثلاثة وتسعون جزءاً من الثانية بفارق سبعين جزءاً من الثانية فقط عن صاحب ذهبية السباق.

وتعدّ فضيّة سباق 800م لفئة T34 هي الميدالية الثانية للحمّادي ومنتخبنا الوطني بعد تحقيقه لفضية سباق 400 م لنفس الفئة في بطولة العالم لألعاب القوى «باريس 2023».

وأبدى الحمادي سعادة كبيرة بصعوده على منصة التتويج للمرة الثانية، حيث أعرب عن شعوره بالفخر والامتنان لجميع أعضاء المنتخب الوطني، وأكد على الدور الكبير لزملائه ومدربيه قبل وأثناء البطولة والذي كان له أكبر الأثر على تحقيق فضيّتين خلال بطولة هي الأقوى على مستوى العالم.