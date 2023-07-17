جورتسكه خارج حسابات توخيل

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يعد النجم الدولي الألماني ليون جورتسكه مرحباً به في بايرن ميونيخ، منذ أن تولى توماس توخيل مهمة القيادة الفنية للبافاري، خلفاً لجوليان ناجلسمان المدير الفني السابق، الذي أقيل من منصبه في منتصف الموسم المنتهي.

وأصبح جورتسكه وكذلك السنغالي ساديو ماني خارج حسابات المدير الفني في الموسم الجديد.

وكشفت شبكة «سكاي ألمانيا» النقاب عن أن البايرن منفتح على بيع جورتسكه، إذا تلقى عرضاً يتراوح بين 40 و50 مليون يورو، وإن كان نجم خط الوسط الألماني راضياً عن وجوده مع الفريق، حيث كان أساسياً في جانب من الموسم المنتهي، ولا يرغب في مغادرة الفريق الآن.

وقالت الشبكة إن موقف جورتسكه قد يتغير إذا لم يحظ بدقائق لعب معقولة قبل عام من انطلاق بطولة «يورو 2024»، التي يأمل في المشاركة فيها مع منتخب «المانشافت» الألماني.

ويتابع مانشستر يونايتد وأندية أوروبية أخرى من الطراز الأول، موقف جورتسكه الذي يمتد عقده حتى صيف 2026، وتتوقع بعض المصادر الصحفية الألمانية أن تكون المنافسة على الفوز بهذا اللاعب شرسة بين اليونايتد والأندية الأخرى، وقد يضطر «الشياطين الحمر» إلى الدخول في مزايدة مع هذه الأندية الأوروبية الأخرى، التي لم تذكرها الشبكة بالاسم.

وفي ظل عدم رغبة توخيل في استمرار جورتسكه مع الفريق في الموسم الجديد، أصبحت احتمالات رحيله أكبر من احتمالات تمديد عقده. غير أن شبكة «سكاي ألمانيا» قالت إن الأسابيع القادمة قد تشهد تطورات في الموقف، سواء بالنظر إلى العروض التي يتلقاها هذا اللاعب، ومفاوضات البايرن مع كل نادٍ على حدة.

ويتوقف القرار النهائي لهذا اللاعب البالغ من العمر 28عاماً، على عدة عوامل أهمها وقت اللعب الذي يشارك فيه بالمباريات، والمشروع الرياضي لكل نادٍ من الأندية التي تسعى للحصول على خدماته.