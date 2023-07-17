الثلاثاء 18 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

إصابة جديدة تبعد مولر عن معسكر البايرن

إصابة جديدة تبعد مولر عن معسكر البايرن
17 يوليو 2023 18:00

ميونيخ (د ب أ)
أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم اليوم، أن اللاعب توماس مولر غادر المعسكر التدريبي المقام حالياً استعدادا للموسم الجديد، بسبب مشكلات في أعلى الفخذ. 

وأوضح بايرن أن مهاجمه مولر «33 عاماً» سيعمل بشكل منفرد في المركز التدريبي الأساسي للنادي. وأضاف بايرن أن مولر يتلقى العلاج من «مشكلات عضلية في أعلى الفخذ الأيسر، وسيتدرب بشكل منفرد»في الأيام القليلة المقبلة." وكان المخضرم مولر قد عانى من المشكلة نفسها خلال فترة الاستعداد لكأس العالم 2022 في قطر، كما عانى من مشكلات أخرى في الموسم الماضي. كذلك غاب عن المران الجماعي حارس المرمى مانويل نوير والمدافع ماتيس دي ليخت. 

أخبار ذات صلة
جورتسكه خارج حسابات توخيل
سون يفضل الحلم الإنجليزي

وقال توماس توخيل المدير الفني للفريق إنه من المتوقع عودة دي ليخت مع جولة الفريق الآسيوية، التي تبدأ في 24 يوليو، بينما لا يتوقع أن يكون نوير لائقاً قبل عدة أسابيع أخرى، وبالتالي ينتظر أن يغيب عن الفريق في بداية الموسم. ويستمر المعسكر التدريبي الأول لبايرن ميونيخ استعداداً للموسم الجديد، والمقام في جوتاخ-إجرن بالقرب من ميونيخ، حتى يوم الخميس المقبل. ويفتتح البايرن مشواره في الموسم يوم 12 أغسطس بلقاء لايبزج في كأس السوبر الألماني، ثم يستهل مشواره في البوندسليجا بعدها بستة أيام عبر مواجهة فيردر بريمن.

بايرن ميونيخ
توماس مولر
توماس توخيل
نوير
آخر الأخبار
«الإمبراطور» يكمل الإعداد في النمسا
الرياضي
«الإمبراطور» يكمل الإعداد في النمسا
اليوم 21:00
«سبيكتر: بلاك أوت».. على «ستارزبلاي» في أغسطس
دنيا
«سبيكتر: بلاك أوت».. على «ستارزبلاي» في أغسطس
اليوم 20:31
«احتفال» في التدريب الأول لميسي!
الرياضي
«احتفال» في التدريب الأول لميسي!
اليوم 20:30
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 20:29
المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم مساعدات للمهاجرين في جزيرة إيطالية
عربي ودولي
المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم مساعدات للمهاجرين في جزيرة إيطالية
اليوم 20:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©