إصابة جديدة تبعد مولر عن معسكر البايرن

ميونيخ (د ب أ)

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم اليوم، أن اللاعب توماس مولر غادر المعسكر التدريبي المقام حالياً استعدادا للموسم الجديد، بسبب مشكلات في أعلى الفخذ.

وأوضح بايرن أن مهاجمه مولر «33 عاماً» سيعمل بشكل منفرد في المركز التدريبي الأساسي للنادي. وأضاف بايرن أن مولر يتلقى العلاج من «مشكلات عضلية في أعلى الفخذ الأيسر، وسيتدرب بشكل منفرد»في الأيام القليلة المقبلة." وكان المخضرم مولر قد عانى من المشكلة نفسها خلال فترة الاستعداد لكأس العالم 2022 في قطر، كما عانى من مشكلات أخرى في الموسم الماضي. كذلك غاب عن المران الجماعي حارس المرمى مانويل نوير والمدافع ماتيس دي ليخت.

وقال توماس توخيل المدير الفني للفريق إنه من المتوقع عودة دي ليخت مع جولة الفريق الآسيوية، التي تبدأ في 24 يوليو، بينما لا يتوقع أن يكون نوير لائقاً قبل عدة أسابيع أخرى، وبالتالي ينتظر أن يغيب عن الفريق في بداية الموسم. ويستمر المعسكر التدريبي الأول لبايرن ميونيخ استعداداً للموسم الجديد، والمقام في جوتاخ-إجرن بالقرب من ميونيخ، حتى يوم الخميس المقبل. ويفتتح البايرن مشواره في الموسم يوم 12 أغسطس بلقاء لايبزج في كأس السوبر الألماني، ثم يستهل مشواره في البوندسليجا بعدها بستة أيام عبر مواجهة فيردر بريمن.