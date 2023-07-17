«الإمارات للمواي تاي».. البصمة الأخيرة تؤكد المكاسب الكثيرة

أبوظبي (الاتحاد)

حققت بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للرجال والسيدات، والتي اختتمت في دبي فيستفال أرينا وسط مشاركة 185 لاعباً يمثلون 35 نادياً، العديد من المكاسب، بعدما شهدت منافسات قوية وحضوراً جماهيرياً كبيراً يؤكد الزيادة في شعبية اللعبة، خصوصاً وأن البطولة أقيمت تحت إشراف وتنظيم اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، ضمن أجندة فعالياته وخططه التطويرية لمسيرة اللعبة.

وشهد اليوم الختامي للبطولة أجواءً تنافسية رائعة، أسفرت عن نزالات مثيرة ومواجهات محتدمة بين المتأهلين للدور النهائي، الذي شهد 20 نزالاً حققت الإضافة المميزة لمسيرة البطولة التي أسهمت بتوفير تجارب احتكاك فعلية واكتساب خبرات جديدة للمشاركين، ما ينعكس إيجاباً على رفع المستوى الفني للاعبين والأندية المشاركة.

حضر منافسات اليوم الختامي وشارك في تتويج الفائزين في البطولة سورايوت شاسومبات، سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، وطارق محمد المهيري عضو مجلس إدارة الاتحاد، المدير التنفيذي، وعلي عمر وبدر حارب ممثلا مجلس دبي الرياضي، وعايض الأحبابي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، بجانب أعضاء مجلس الإدارة ياسر سالم الساعدي وعلي خوري وخالد السويدي.

وأسفرت نتائج نزالات اليوم الختامي عن فوز أمير حسين الزلفي كوباس من أيه جي ستار بذهبية وزن تحت 51 كجم رجال، وفي وزن تحت 54 رجال فاز محمد منعم من كوبرا فتنس بالمركز الأول، وفاز محسن بوفار من برو كيد سبورتس بذهبية وزن تحت 57 للرجال، وفي وزن تحت 60 للرجال حلق نوبادون جيراساتيد من فورس سبورتس بذهبية الوزن، ونال عبدالله من نادي كولوسيوم مواي تاي للياقة الصحية ذهبية وزن تحت 63,5 للرجال بارفيز، كما فاز روبرتو تشوتشوا من نادي (LTA) للتدريب على فنون القتال، بلقب وزن تحت 67 كجم للرجال، فيما كانت صدارة وزن تحت 71 كجم للرجال من نصيب محمد هديل من فتنس إكسبرس، وذهبت صدارة وزن تحت 75 كجم إلى أبو الفضل علي الأصغر، فيما كانت ذهبية وزن تحت 86 كجم للرجال من نصيب شخرامخون خاسانخونوف من نادي كولوسيوم مواي تاي للياقة الصحية، ونال العمراني عبدالرزاق من تايجر كيك بوكسينج ذهبية وزن تحت 91 كجم للرجال، أما وزن تحت 81 كجم للرجال ففاز به أيوب إبراهيم من جيم نيشن، ووزن فوق 91 كجم للرجال بهنام سفاري زافاراكي من إيه جي ستار.

فيما توزعت أوزان السيدات بواقع، فوز فاطمة يافاري من نادي تام خان فيت تحت 54 كجم، وذهب وزن تحت 57 سيدات إلى زهرة أكبري من نادي أبوظبي مواي تاي، أما وزن تحت 60 كجم فكان من نصيب زهرة قهرماني جازفار من نادي أبوظبي مواي تاي، وفي وزن تحت 63,5 كجم فازت مريم شلغومي من UAM، أما وزن تحت 67 كجم فذهب إلى جوين شاربين من نادي تام خان فيت، وفازت فاطمة كشر نوكنده بوزن فوق 75 كجم، رقية المحمديان من نادي أبوظبي للمواي تاي بوزن تحت 48 كجم، وفاطمة ماماني من أبوظبي للمواي تاي بوزن تحت 51 كجم، نرجس سليماني من إيه جي ستار بوزن تحت 71 كجم.

من جانبه قال طارق محمد المهيري، عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، المدير التنفيذي للاتحاد والمدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي، الأمين العام للاتحاد العربي للمواي تاي: «نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة لدعمها المتواصل لتحقيق النهضة والتطور لرياضة المواي تاي، ونتوجه بالشكر إلى عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، لاهتمامه ومتابعته الدائمة وحرصه على تحقيق النجاح لكافة الخطط والمسابقات».

وأضاف: «فخورون بنجاحات بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للرجال والسيدات، وما شهدته من مشاركة كبيرة ومستويات فنية مميزة ومواجهات تنافسية قوية أكدت على زيادة عدد الممارسين للرياضة وحرص الأندية على المشاركة والتفاعل مع أجندة الاتحاد».