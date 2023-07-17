«حكم» إلى المران استعداداً لـ«كينج جورج»

عصام السيد (أبوظبي)

يستهدف الجواد «حكم» لشادويل، سباق «كينج جورج» و«كوين إليزابيث ستيكس» للفئة الأولى، في نسخة قوية بمضمار أسكوت يوم 29 يوليو الجاري.

وأُجبر النجم، الذي يحتل المركز الثاني في قائمة أفضل الخيول الأوروبية، والذي يدربه أوين بوروز، على تفويت سباق «هاردويك ستيكس» في مهرجان «رويال أسكوت» البريطاني بسبب الأرضية السريعة السائدة، نظراً لأنه عاد مؤخراً من إصابة خطيرة.

من الواضح أنه يحتفظ بكل قدراته، على الرغم من أنه في أول مشاركة له بعد غياب لمدة 356 يوماً، فاز على المهر «ديزرت كراون» غير المهزوم، في بطولة «جيرارد ستيكس» في سانداون.

وتتميز نسخة بطولة «كينج جورج» و«كوين إليزابيث ستيكس»، بتسجيل مجموعة قوية من الخيول الفائزة بسباقات الفئة الأولى تتضمن «أوجست رودين» و«كنج أوف ستيل» أصحاب المركزين الأول والثاني في الديربي الإنجليزي الكلاسيكي، بالإضافة إلى «إيميلي أبجون» بطلة كاس التتويج «كورنيشن كب»، مع احتمالية مشاركة «ديزرت كراون»، و«لوكسمبورج»، و«ويستاوفر».

وقال المدرب بوروز: «أمسك الخشب، كل شيء يسير على ما يرام وسيركض في كينج جورج، ونود أن نرى بعض الأمطار، بالطبع لا نرغب أبداً المشاركة على أرضية سريعة، وكان من المحبط أنه لم يشارك في سباق «هاردويك ستيكس»، لكن «كينج جورج» هو الأكبر بالنسبة له، والسباق دائماً يدور حول صراع الأجيال، وهذا العام يبدو الأمر كذلك بشكل خاص».

أضاف: «كنا سعداء بالمستوى الذي قدمه في سانداون، وبما كان عليه منذ ذلك الحين، لذلك نحن نتطلع حقاً إلى مشاركته في السباق».

سباق «كينج جورج» و«كوين إليزابيث ستيكس»، بمسماه الكامل هذا، يعد قمة سباقات منتصف الصيف البريطاني في كل عام، وانطلق السباق في دورته الأولى في 1951، وظل السباق مصدراً دائماً لفائزين مميزين.