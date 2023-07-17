«أكتيف هب» يستقطب 56 ألف مشارك في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي أن عدد المستفيدين من برنامج «أكتيف هب» منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية شهر يونيو الماضي، قد بلغ أكثر من 56 ألف شخص من مختلف أنحاء إمارة أبوظبي بنسبة رضا تجاوزت الـ 85%.

وتوزعت نسب المشاركين بين 41 % للإناث 59 % للذكور، وذلك ضمن مجموعة من الأنشطة الرياضية في الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة القدم والسباحة والجو جيتسو وألعاب القوى واللياقة البدنية وبرامج الزومبا والآيروبيك، حيث يسعى البرنامج من خلال نشاطاته الرياضية إلى تحسين الصحة الجسدية والعقلية، من خلال حث أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة أكثر صحة ونشاط، إضافة إلى رفع مستوى اللياقة البدنية لدى الطلاب وذويهم.

وشهدت مبادرة أكتيف هب إقبالاً كثيفاً من الجمهور وهو ما يسهم في تعزيز مستوى ممارسة الرياضة في المجتمع وتكريس المفاهيم الإيجابية للرياضة، وتحسين اللياقة البدنية لتكون نمطاً للحياة ينعكس على سعادة ممارسيها.

وقد وصلت نسبة المستفيدين من المبادرة من الفئة العمرية من 6 -9 سنوات إلى 38.5%، و28.9% للفئة العمرية من 10 - 13 سنة، و11.1% للفئة العمرية من 14 - 18 سنة، و21.5% للفئة العمرية من 19 سنة فما فوق.

وشهد شهر يونيو الماضي 718 مشاركة من أصحاب الهمم في فعاليات أكتيف هب، توزعت بــ 429 مشاركة في أبوظبي، و 252 مشاركة في العين، 37 مشاركة في الظفرة، بنسبة 54% للإناث و 64% للذكور، في رياضات كرة السلة - اللياقة البدنية - كرة القدم - الجوجيتسو - السباحة.

ويهدف برنامج «أكتيف هب» إلى تفعيل استخدام المرافق الرياضية المتوفرة في 20 مدرسة في مناطق أبوظبي والعين والظفرة، والاستفادة منها بعد الدوام الرسمي، 4 مرات أسبوعياً، من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة الثامنة مساءً.

وقال طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي: «يعّد اتباع نمط الحياة النشطة لجميع أفراد المجتمع هدفاً استراتيجياً نسعى له في مجلس أبوظبي الرياضي، فضلاً عن تشجيع المجتمع على ممارسة نمط حياة صحية بما يسهم في الحفاظ على مجتمع سليم قادر على استشراف آفاق المستقبل بصورة إيجابية»، مؤكداً على دور الأسرة في تعزيز أهمية الرياضة في نفوس أبنائها وتعزيز كفاءاتهم وقدراتهم ليعيشوا حياة سليمة وحمايتهم من الأمراض وبالتالي الحفاظ على المجتمع ومستقبل أجياله.

وأشار طلال الهاشمي إلى ارتفاع نسبة المشاركين في البرنامج هذا العام مقارنة بعام 2022 الذي شهد على مشاركة قرابة من 45000 شخص.

يذكر أن برنامج آكتيف هب قد حصد هذا العام على جائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الفئة الفضية) والتي تقام برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة.