30 لاعباً في قائمة «الأبيض» الموسعة مع بينتو

معتز الشامي (دبي)

علمت «الاتحاد» أن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة البرتغالي باولو بينتو، يدرس استدعاء القائمة الموسعة من اللاعبين الدوليين، والمتوقع ان تكون في حدود 30 لاعباً، للتجمع المقبل في النمسا الذي سيكون من 29 الجاري وحتى 10 أغسطس، بعد انتهاء معسكرات الأندية بأوروبا.

ويقوم جهاز المنتخب بزيارات ميدانية للدول الأوروبية التي تستضيف معسكرات أنديتنا، للوقوف على جاهزية اللاعبين، وحضور التدريبات، والمباريات الودية التي تخوضها أنديتها خلال الأسبوع المقبل، وذلك قبل بدء تجمع «الأبيض»، والذي سيعتمد فيه جهاز المنتخب على الجوانب الخططية، مع إمكانية الترتيب لتجربة ودية بسيطة عبارة عن «تقسيمة» للوقوف على قدرات اللاعبين بشكل عام.

وتشير المتابعات إلى أن جهاز المنتخب سيعتمد أبرز الأسماء الدولية التي تم استدعاءها في التجمعين الأخيرين للمنتخب، على أن يقف بنفسه على الأسماء المطلوبة لدخول القائمة، وانتقاء أهم العناصر خلال جولتين الدوري الذي ينطلق 18 أغسطس المقبل، حيث يستغل الجهاز الفني بداية الموسم، لمشاهدة جميع اللاعبين عن قرب، واختيار أنسب العناصر.

وكان منتخبنا الوطني قد دخل مرحلة المدرسة البرتغالية مع بينتو، بعد انتهاء عقد الأرجنتيني أروابارينا، حيث أعلن اتحاد الكرة مطلع الشهر الجاري، التعاقد مع البرتغالي باولو بينتو لقيادة «الأبيض» بعقد طويل الأمد، بهدف تحضيره لاستحقاق كأس آسيا يناير المقبل بالدوحة، فضلاً عن تجهيز المنتخب لمشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وعقد الجهاز الفني والإداري للمنتخب، عدة اجتماعات الأسبوع الماضي، لتحديد متطلبات المعسكر المنتظر نهاية يوليو الجاري، ومراجعة كل ما يتعلق بالأسماء المرشحة للانتظام في المعسكر.