«فريدي بي» بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في السويد

أبوظبي (الاتحاد)

فاز الجواد «فريدي بي» بلقب المحطة السويدية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في سادس محطاتها التي أقيمت في مضمار جاجرسرو الرملي بمدينة مالمو في مملكة السويد، ضمن أجندة سباقات النسخة الثلاثين.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية باهتمام ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف استدامة الخطط النموذجية لدولة الإمارات، وإعلاء نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في تشجيع ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكافة دول العالم.

وينحدر الجواد البطل «فريدي بي» من نسل «تي إم فريد تكساس وفيا هايبولايت بنت داحس» ويعود للمالك والمدرب زوتوليف جيرارد وقيادة الفارس جاكوب جوهانسن، إذ تمكن من التفوق على الجواد «رسمي الخالدية» بطل النسختين السابقتين للكأس الغالية في السويد، حيث شهد منعطف النهاية في السباق تغيير كبير في مجرياته، بعدما كان «رسمي الخالدية» يتصدر مجموعة الخيول، بيد أن الانطلاقة المميزة للجواد «فريدي بي» واقتحامه عمق المستقيم بطريقة مذهلة، قاده بنجاح للقب سباق الكأس الغالية، الذي أقيم لمسافة 1730 متراً، ضمن فئة ليستد المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وشهد مشاركة 9 خيول تمثل نخبة مميزة من مرابط الخيول العربية في السويد وأوروبا.

وقطع البطل مسافة السباق خلال 1:59:07 دقيقة، وجاء رسمي الخالدية ثانياً، فيما حل بالمرتبة الثالثة أيمن للمالك والمدرب ماريا هاجمان إريكسون، وقيادة الفارس وتحت قيادة الفارس أولريكا هولمكويست.

وفي ختام السباق توج سعيد المهيري ممثل اللجنة المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ومزنه راشد المنصوري ممثلة سفارة الدولة في مملكة السويد، البطل مع تسليم الكؤوس للمالك والمدرب والفارس.

من جانبه قال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «فخورون بنجاحات المحطة السويدية لسلسلة سباقات الكأس الغالية، والمشاركة الكبيرة من نخبة مرابط الخيول العربي في السويد وأوروبا، بجانب الحضور الجماهيري المميز الذي تابع السباق، كما نعرب عن اعتزازنا بالأصداء الدولية الواسعة، التي تحققها سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية في المضامير الأوروبية، والتفوق الكبير الذي حققه سباق المحطة السويدية المقام ضمن الديربي السويدي العريق».

وأضاف: «إن دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ورؤيته سموه التطويرية لسلسلة السباقات، أثمرت عن نهضة شاملة لقطاع وسباقات الخيل العربي في العالم، في ظل زيادة أعداد السباقات وتنوع الدول والمضامير، بغاية الوصول لأسرة الخيل العربي حول العالم ودعم متطلبات رعايتهم وتشجيعهم لزيادة الإنتاج والاهتمام برفعة الخيل العربي، وهو الأمر الذي نلمسه بالترحيب الكبير والأصداء الواسعة التي تتركها كل محطة لدى الملاك والمربين.»

من جهتها قالت مزنه راشد المنصوري: "يسعدنا التواجد في محطة السويد للكأس الغالية التي نفخر بها وبأهميتها لرفعة الخيل العربي الأصيل، وهو ما يعد ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على دعم مسيرة الحفاظ على هذا الإرث التاريخي، كما نعرب عن فخرنا بالنجاحات المتواصلة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية في المضامير الأوروبية وريادتها التاريخية على مدار 30 عاماً، وإسهاماتها الكبيرة في دعم خطط الدبلوماسية الناعمة ونشر ثقافة التراث الإماراتي دولياً.